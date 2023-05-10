ناتشوز بالطماطم والبصل من المطبخ المكسيكي

القاهرة - بوابة الوسط

الناتشوز إحدى الوصفات المكسيكية الشهيرة و التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تقديمها بين الوجبات أو كمقبلات.

تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وأعديها بنفسك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

200 غرام رقائق التورتيلا

50 غرام فلفل الهاليبينو

200 غرام جبنة الشيدر المبشور

100 غرام طماطم المقطع

50 غرام شرائح البصل أخضر

100 ملليلتر كريمة