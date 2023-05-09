دجاج بانيه بالمكسرات والزيتون...

تعلمي معنا طريقة تحضير الدجاج البانيه بطريقة مختلفة وطعم ألذ عن طريق إضافة المكسرات والزيتون والأرز، وقدِّميه لعائلتكِ في خطوات بسيطة وفقًا لموقع «حياتك».
المكونات
كيلو دجاج بانيه.
كوب أرز.
مكسرات (حسب الرغبة).
زيتون أخضر حلقات.
بصلتان متوسطتان.
ملح وفلفل.
حبهان.
ورق لورا.
سمن.
معلقة زبد.
ورق فويل.
خلة أسنان نظيفة.
طريقة التحضير
- تقطَّع البصلة قطعًا صغيرة وتخفق مع الملح والفلفل ويخلط الأرز معها والمكسرات وتوضع على النار وتخفق جيدًا لمدة دقيقتين.
- أضيفي نصف كوب ماء واتركيه على النار حتى يتشرب الأرز الماء.
- أحضري البانيه وقومي بدهن كل قطعة بالسمن، وضعي الأرز بداخلها مع الزيتون الأخضر الشرائح، ثم لفي كل قطعة وتسد بالخلة وتلف كل قطعة بورق الفويل وتغلق جيدًا.
-أحضري وعاءً وضعي فيه ماءً مغليًّا ثم ضعي فيه قطع البانيه المحشية.
- أضيفي البصلة والملح والفلفل والحبهان وورق اللورا.
- اتركي قطع البانيه على النار لمدة نصف ساعة حتى ينضج.
- ارفعي قطع البانيه المحشية من الشوربة واتركيها لتبرد.
- ضعي قطع البانيه بالثلاجة لمدة ساعة.
- انزعي ورق الفويل عن البانيه ثم يحمَّر في الزبد والزيت ويقدَّم ساخنًا.
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