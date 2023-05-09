دجاج بانيه بالمكسرات والزيتون

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير الدجاج البانيه بطريقة مختلفة وطعم ألذ عن طريق إضافة المكسرات والزيتون والأرز، وقدِّميه لعائلتكِ في خطوات بسيطة وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

كيلو دجاج بانيه.

كوب أرز.

مكسرات (حسب الرغبة).

زيتون أخضر حلقات.

بصلتان متوسطتان.

ملح وفلفل.

حبهان.

ورق لورا.

سمن.

معلقة زبد.

ورق فويل.

خلة أسنان نظيفة.