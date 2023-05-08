سمك القاروص بلسان العصفور

القاهرة - بوابة الوسط

سمك القاروص محشي بلسان العصفور وصفة مميزة من المطبخ المصري تحضر بطريقة سهلة ولذيذة جدا فهي سمك مشوي بالفرن ولكن الحشوة لسان العصفور تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

سمكة قاروص وزن كيلو غرام منظفة

2 كوب لسان العصفور

1.5 كوب ماء مغلي

¼ كوب : زيت نباتي - عصير ليمون

حبة : بصل مقطعة جوانح - جزر مبروشة - فلفل أخضر مقطع

6 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة : ملح - سكر

½ ملعقة صغيرة: كمون - كزبرة جافة - فلفل أسود - بابريكا - زنجبيل - هيل

ليمونة مقطعة شرائح