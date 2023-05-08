سمك القاروص بلسان العصفور...

سمك القاروص محشي بلسان العصفور وصفة مميزة من المطبخ المصري تحضر بطريقة سهلة ولذيذة جدا فهي سمك مشوي بالفرن ولكن الحشوة لسان العصفور تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
سمكة قاروص وزن كيلو غرام منظفة
2 كوب لسان العصفور
1.5 كوب ماء مغلي
¼ كوب : زيت نباتي - عصير ليمون
حبة : بصل مقطعة جوانح - جزر مبروشة - فلفل أخضر مقطع
6 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفرومة
ملعقة كبيرة خل
ملعقة صغيرة : ملح - سكر
½ ملعقة صغيرة: كمون - كزبرة جافة - فلفل أسود - بابريكا - زنجبيل - هيل
ليمونة مقطعة شرائح
طريقة التحضير
- نضع 3 فصوص ثوم مهروس في وعاء صغير ونضيف نصف ملعقة صغيرة ملح والكمون والكزبرة الجافة والكزبرة الخضراء وعصير الليمون والخل والفلفل الأسود والبابريكا والزنجبيل والهيل والقليل من الزيت ونخلط جيدا ثم نتبل فيه السمكة من الداخل والخارج ثم نتركها جانبا تتشرب التتبيلة حتى نحضر الحشوة.
- نضع الزيت النباتي في وعاء على نار متوسطة ونضيف البصل والثوم ونقلب لمدة 5 دقائق حتى يذبل، ثم نضيف السكر ونقلب لمدة 3 دقائق حتى يتكرمل البصل، ثم نضيف لسان العصفور ونتركه لمدة 10 دقائق على النار مع التقليب حتى يتحمر ويأخذ اللون الذهبي.
- ثم نضيف الجزر المبشور والفلفل الأخضر والملح ونشوحهم قليلا ثم نضيف الماء المغلي ونحكم إغلاق الغطاء ونترك الخليط على النار لمدة 15 دقيقة حتى يتشرب الماء وينضج ونتركه جانبا حتى يبرد قليلا ثم نضع السمكة في صينية مغلفة بورق الزبدة ونقوم بحشيها بالحشوة المحضرة ونضيف شرائح الليمون على الوجه ونحكم إغلاق الصينية بورق القصدير وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتى تمام النضج ثم نكشف الغطاء ونتركها 10 دقائق تتحمر نسكب في طبق التقديم ونزين بشرائح الليمون وتقدم ساخنة.
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