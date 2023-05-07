مسقعة الدجاج بالسماق

القاهرة - بوابة الوسط

المسقعة من الوجبات التي يُقبل عليها الجميع، وتحتوي على فيتامينات والحديد اللازم لبناء الجسم، ولها طرق عديدة للتحضير، نقدم إليك اليوم طريقة إعدادها بالدجاج والخبز.

تعرفي معنا إلى المكونات والمقادير لإعدادها بالدجاج والخبز، حسب موقع «أطيب طبخة».

المكونات

دجاج مقطع إلى أجزاء صغيرة.

1/4 كوب سماق مجفف.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

1/2 ملعقة صغيرة بهارات أو قرنفل مطحون.

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة.

الملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

1/4 كوب زيت زيتون.

بصل، شرائح رقيقة.

خبز صاج.