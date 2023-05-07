فلفل الهلابينو

القاهرة - بوابة الوسط

مخلل الفلفل الهلابينو من أكثر المقبلات التي تحبها الشعوب العربية بصفة خاصة، وتكمل الوجبات المفضلة التي تجتمع عليها العائلة، فبالإضافة إلى طعمه اللذيذ لا يستغرق إعداده وقتًا طويلاً، كما أن الفلفل مصدر غني للفيتامينات، لا سيما فيتامين سي، تعرفي معنا على طريقة تحضيره في مطبخك، وفقا لموقع «شهية».