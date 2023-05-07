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فلفل الهلابينو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 01:16 مساء
فلفل الهلابينو
مخلل الهلابينو الشهي والمغذي من صنع يديكِ في دقائق (الإنترنت)
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مخلل الفلفل الهلابينو من أكثر المقبلات التي تحبها الشعوب العربية بصفة خاصة، وتكمل الوجبات المفضلة التي تجتمع عليها العائلة، فبالإضافة إلى طعمه اللذيذ لا يستغرق إعداده وقتًا طويلاً، كما أن الفلفل مصدر غني للفيتامينات، لا سيما فيتامين سي، تعرفي معنا على طريقة تحضيره في مطبخك، وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كجم من الفلفل مقطع إلى دوائر (النوع حسب الرغبة) أو دون تقطيع
500 غرام من قرون الفلفل الحار مقطعة إلى شرائح رفيعة
6 أكواب من الخل
2 كوب من الماء
3 فصوص ثوم مجروشة
بصل مفروم
عجينة الكانيلوني
طريقة التحضير
- نضع الفلفل المقطع في قدر عميق.
- نضيف الخل والماء والثوم والبصل ونضعها على النار حتى الغليان ثم نخفض النار ويترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
- نضع شرائح الفلفل في برطمانات زجاجية ونملأها عن آخرها بالسائل ونفرغ منها الهواء ثم نغلقها بإحكام.
- ونضع البرطمانات في حمام مائي وتغلى على النار لمدة 10 دقائق.
- ونحفظ الفلفل المخلل في البراد بعد فتحه.

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