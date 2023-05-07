فلافل دايت...

لمحبي الفلافل نقدم إليكم طريقة تحضيرها بسعرات حرارية أقل للحفاظ على حميتكم الغذائية، تعرفوا معنا على الطريقة، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».
المكوّنات
400 غرام حمّص مسلوق
ربع كوب بصل مفروم
3 فصوص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة دقيق
بيض مخفوق
زيت زيتون
معدنوس مفروم
كمون
كزبرة مفرومة
ملح
بايكنغ صودا
مربى البصل في خطوات سهلة وسريعة
طريقة التحضير
- ضعي البصل على قطعة قماش وأعصري جيدًا لتتخلصي من السوائل.
- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الحمص، البقدونس، الثوم، الكمون، الكزبرة، الملح والبايكنغ صودا.
- اخلطي المكوّنات جيدا حتى تتجانس.
- زيدي البصل، البيض والدقيق واخلطي من جديد حتى تتداخل المكونات.
- قسّمي المزيج إلى 4 دوائر واتركيها جانبا لنحو 15 دقيقة.
- حمي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
- سخني الزيت في مقلاة ثمّ قلّبي فيه كرات الفلافل لـ3 دقائق من كل جهة.
- صفي الفلافل في صينية خبز وأدخليها إلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
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