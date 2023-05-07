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فلافل دايت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 10:12 صباحا
فلافل دايت
طريقة سهلة سريعة لتحضير فلافل صحية قليلة السعرات الحرارية (الإنترنت)
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لمحبي الفلافل نقدم إليكم طريقة تحضيرها بسعرات حرارية أقل للحفاظ على حميتكم الغذائية، تعرفوا معنا على الطريقة، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكوّنات
400 غرام حمّص مسلوق
ربع كوب بصل مفروم
3 فصوص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة دقيق
بيض مخفوق
زيت زيتون
معدنوس مفروم
كمون
كزبرة مفرومة
ملح
بايكنغ صودا
مربى البصل في خطوات سهلة وسريعة
طريقة التحضير
- ضعي البصل على قطعة قماش وأعصري جيدًا لتتخلصي من السوائل.
- في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الحمص، البقدونس، الثوم، الكمون، الكزبرة، الملح والبايكنغ صودا.
- اخلطي المكوّنات جيدا حتى تتجانس.
- زيدي البصل، البيض والدقيق واخلطي من جديد حتى تتداخل المكونات.
- قسّمي المزيج إلى 4 دوائر واتركيها جانبا لنحو 15 دقيقة.
- حمي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
- سخني الزيت في مقلاة ثمّ قلّبي فيه كرات الفلافل لـ3 دقائق من كل جهة.
- صفي الفلافل في صينية خبز وأدخليها إلى الفرن لمدة 10 دقائق حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

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