فلافل دايت

القاهرة - بوابة الوسط

لمحبي الفلافل نقدم إليكم طريقة تحضيرها بسعرات حرارية أقل للحفاظ على حميتكم الغذائية، تعرفوا معنا على الطريقة، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».