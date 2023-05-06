شرائح كبد الدجاج بالفلفل الملون

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير شرائح كبدة الدجاج الشهية مع الفلفل الملون لتعديها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كيلو كبدة دجاج

3 ملاعق كبيرة زبدة

ثمرة فلفل ألوان شرائح

2 ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل أسود مطحون

كزبرة

بهارات

محشي فلفل بالمفروم.