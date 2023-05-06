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عجينة الكانيلوني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 12:09 مساء
عجينة الكانيلوني
حضري عجينة الكانيلوني في مطبخك وقومي بحشوها وتقديمها لعائلتك (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة عمل عجينة الكانيلوني خطوة بخطوة، والتي يمكن استخدامها مع العديد من الحشوات، وفق «شملولة».

المكونات
كوب دقيق
كوب حليب
2 بيضة
رشة ملح
رشة فلفل أسود
زيت.
طريقة التحضير
- يوضع الحليب في الخلاط، ويضاف إليه البيض والفلفل الأسود والملح والسكر، ويضرب جيدا ويضاف الدقيق شيئا فشيء مع الضرب المستمر حتى نحصل على عجين شبه سائل.
- تدهن مقلاة صغيرة غير قابلة للالتصاق بالزيت، وتوضع على النار ثم يصب مقدار نصف مغرفة في المقلاة، ويترك حتى يحمر.
يقلب على الوجه الآخر حتى يحمر تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.
- يحشى الكانيلوني حسب الرغبة يرص في الصينية، ويضاف إليه بعض البشاميل. ويدخل الفرن حتى ينضج ويصبح جاهزا للتقديم.

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