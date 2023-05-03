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كيكة الدخن الهشة بالتمر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 04:01 مساء
كيكة الدخن الهشة بالتمر
كيكة الدخن الهشة بالتمر (الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة عمل كيكة الدخن وهي من الوصفات الخليجية التي تميز المطبخ الخليجي. فتعرفي إليها معنا لإعدادها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

والدخن نوع من الدقيق حبوبه كروية موجود بالمطاحن، كما أنه من الحبوب المفيدة جدا للجسم، ويعد بديلا لمن يعانون من حساسية القمح، بالإضافة إلى أنه غني بالفيتامينات والمعادن. أما عن كيكة الدخن فهي من الوصفات الخليجية التي تميز هذا المطبخ، تشتهر بطعمها اللذيذ الشهي. إليك طريقة تحضيرها.
المقادير
- كوبان من دقيق الدخن.  
-  كوب من السكر الأبيض.  
- كوب من الحليب بودر. 
- مقدار 10 حبات معجون تمر.
- ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.
- كوب من الماء الفاتر.
-  بيضتان 
- ملعقة صغيرة فانيليا 

خطوات التحضير
- يوضع البيض والفانيليا في وعاء ويخفقان جيدا. 
- ثم يوضع الحليب والزيت والسكر والبيكنغ بودر مع استمرار الخفق. 
- ضعي الدقيق ثم ضعي الماء تدريجيا حتى تحصلين على عجينة متماسكة.
- أحضري صينية مدهونة بالزيت. 
- اسكبي نصف الخليط.
- وزعي التمر على العجين ثم اسكبي عليها النصف المتبقي.
- ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ٤٠ دقيقة تقريبا حتى تنضج. 
- أخرجيها واتركيها حتى تبرد وتصبح جاهزة ثم قطعيها وقدميها.

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