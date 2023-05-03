كيكة الدخن الهشة بالتمر

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة عمل كيكة الدخن وهي من الوصفات الخليجية التي تميز المطبخ الخليجي. فتعرفي إليها معنا لإعدادها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

والدخن نوع من الدقيق حبوبه كروية موجود بالمطاحن، كما أنه من الحبوب المفيدة جدا للجسم، ويعد بديلا لمن يعانون من حساسية القمح، بالإضافة إلى أنه غني بالفيتامينات والمعادن. أما عن كيكة الدخن فهي من الوصفات الخليجية التي تميز هذا المطبخ، تشتهر بطعمها اللذيذ الشهي. إليك طريقة تحضيرها.

المقادير

- كوبان من دقيق الدخن.

- كوب من السكر الأبيض.

- كوب من الحليب بودر.

- مقدار 10 حبات معجون تمر.

- ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

- كوب من الماء الفاتر.

- بيضتان

- ملعقة صغيرة فانيليا