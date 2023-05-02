مربى البصل في خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - بوابة الوسط

مربى البصل وصفة غريبة ومميزة تحضر بطريقة سهلة وبسيطة من البصل الأبيض أو الأحمر، فهي عبارة عن بصل مقطع ومحمص بالزبدة مطبوخ مع السكر وخل البلسميك لذيذة وشهية، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كيلوغرام بصل مقطع جوانح

400 غرام سكر

¼ كوب: زبدة - خل البلسميك

عود قرفة.

كرواسون بمربى الفراولة

طريقة التحضير

- نضع البصل في وعاء ونضيف فوقه الماء ونتركه ينتقع لمدة 20 دقيقة حتى نتخلص من حدوديته، أي الطعم الحار فيه ثم نصفيه جيدا من الماء ونضعه في وعاء عميق على نار متوسطة، ونضيف الزبدة ونقلب لمدة 8 دقائق حتى يذبل تماما، نضيف فوقه السكر وعود القرفة، ونقلب حتى يذوب السكر ونتركه على النار لمدة 40 دقيقة، حتى ينضج تماما، ومن ثم نضيف خل البلسميك، ونقلب ونترك المربى على نار هادئة لمدة 15 دقيقة حتى يثقل القوام.

- نسكب المربى وهو ساخن في وعاء محكم الإغلاق لاستخدامه لاحقا يقدم مع خبز التوست، وكل أنواع الجبنة الصفراء وتصبح جاهزة للتقديم.



مربى الفراولة من صنع يديكِ



