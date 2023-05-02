شيش برك بالشعرية

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة سهلة وسريعة لتحضير شيش البرك الشهي، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

عجينة شيش برك جاهزة

2 كوب ماء

كوب شعرية

2 كوب زبادي

3 ملاعق زبدة

فلفل أبيض

ملح

2 ملعقة كبيرة دقيق

4 فصوص ثوم كبيرة مهروسة

صنوبر محمص للتزيين حسب الرغبة

نعناع ناشف

فطائر السبانخ

طريقة التحضير

- في مكعب زبدة شوحي الشعرية حتي تحصلين علي لونها الذهبي واطهيها حتي تمام النضج.

- في قدر أخر على نار هادئة اخلطي الزبادي والدقيق والملح والفلفل الأبيض والماء، ثم قومي بترك المزيج حتى يغلي.

- في قدر صغير سخني الزبدة وحمري الثوم واتركي المزيج جانبا.

- قومي بإضافة الثوم المقلي علي خليط الزبادي واخلطي وحضري طبق التقديم بوضع الزبادي المطبوخ مع عجينة الشيش برك المقلية.

- ثم قومي بتزيينها بالنعناع المجفف والصنوبر المحمص، ويصبح طبقك جاهزا للتقديم.

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