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شيش برك بالشعرية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 02:29 مساء
شيش برك بالشعرية
طريقة سهلة وسريعة لتحضير شيش البرك الشهي تعلميها معنا(الإنترنت)
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طريقة سهلة وسريعة لتحضير شيش البرك الشهي، تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
عجينة شيش برك جاهزة
2 كوب ماء
كوب شعرية
2 كوب زبادي
3 ملاعق زبدة
فلفل أبيض
ملح
2 ملعقة كبيرة دقيق
4 فصوص ثوم كبيرة مهروسة
صنوبر محمص للتزيين حسب الرغبة
نعناع ناشف

فطائر السبانخ

طريقة التحضير
- في مكعب زبدة شوحي الشعرية حتي تحصلين علي لونها الذهبي واطهيها حتي تمام النضج.
- في قدر أخر على نار هادئة اخلطي الزبادي والدقيق والملح والفلفل الأبيض والماء، ثم قومي بترك المزيج حتى يغلي.
- في قدر صغير سخني الزبدة وحمري الثوم واتركي المزيج جانبا.
- قومي بإضافة الثوم المقلي علي خليط الزبادي واخلطي وحضري طبق التقديم بوضع الزبادي المطبوخ مع عجينة الشيش برك المقلية.
- ثم قومي بتزيينها بالنعناع المجفف والصنوبر المحمص، ويصبح طبقك جاهزا للتقديم.

حساء الطماطم الحار

 

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