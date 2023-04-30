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كبدة بانية في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 03:43 مساء
كبدة بانية في خطوات بسيطة
طريقة سهلة وسريعة لتحضير كبدة شهية ومغذية (الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة تحضير كبدة الدجاج البانية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي والمغذي من صنع يديك، ذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
½ كيلو كبدة دجاج صافي
كوب حليب
10 فصوص ثوم مفرومة
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة زيت
2 عدد فلفل رومي تقطع صغيرة
2 ليمونة
كوب دقيق
بيضتان
كوب بقسماط
زيت للقلي
سلطة طحينة للتقديم
معدنوس للتقديم
كبدة مشوية على الفحم
طريقة التحضير
- في وعاء ننقع الكبدة في الحليب لمدة 30 دقيقة ثم نغسلها بالمياه جيدا.
- في الكبة نفرم الثوم مع الملح والبهارات والفلفل والزيت.
- ونضع الخلطة على الكبدة تتبل لمدة 30 دقيقة.
- ثم نرفعها من التتبيلة ثم الدقيق بعده البيض ثم البقسماط.
- نحمرها في الزيت، وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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