  • Alwasat News
Atwasat

لحم بالجمبري من المطبخ الأمريكي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 10:31 صباحا
لحم بالجمبري من المطبخ الأمريكي
وصفة جديدة للاستمتاع بفيليه اللحم مع الجمبري تعلميها معنا (الإنترنت)
alwasat radio

لحم الفيليه بالجمبري وصفة مميزة من المطبخ الأمريكي، عبارة عن خليط من المأكولات البحرية واللحم الأحمر ذات نكهة رائعة ومذاق لا يقاوم وشهي جدا. تعلمي الطريقة معنا، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
- 700 غرام شرائح لحم أحمر
- 600 غرام جمبري كبير الحجم مقشر ومنظف
- ملعقة صغيرة ملح
- ¾ ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 3 ملاعق كبيرة : زبدة - زيت نباتي
- 3 فصوص ثوم مهروس
- ورقة من إكليل الجبل الروز ميري
 كفتة أرز باللحم

طريقة تحضير اللحم بالجمبري
- نجفف شرائح اللحم والجمبري بالمناديل الورقية ونتبلها بالملح والفلفل ثم نضع الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ونضيف شرائح اللحم نحمرها على الوجه الأول لمدة 5 دقائق، ثم نقلبها على الوجه الثاني ونحمرها لمدة 5 دقائق، ثم نقوم بتحمير الحواف لمدة دقيقة نخفض النار ونغطي المقلاة حتى يتم نضج الستيك.
- نرفع الستيك جانبا ونضيف الزبدة وفوقها الجمبري والثوم والروزماري، ثم نقوم بتحمير الجمبري لمدة ثلاث دقائق على الوجه الأول ثم نقلبها على الوجه الثاني ونتركها لمدة ثلاث دقائق أخرى حتى تتحمر تماما نسكبها جانبا ثم نعيد ستيك اللحم إلى المقلاة ونقلبها حتى تأخذ النكهة من المقلاة.
- نفرغ محتوى المقلاة كاملا مع الستيك في وعاء التقديم ثم نضيف الجمبري. تقدم إلى جانب البطاطا البيوريه أو حبات البطاطا المسلوقة وتصبح جاهزة للتقديم.

ستيك صحي في خطوات بسيطة
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري

مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر

مصر تكشف عن تمثال لبوذا بمعبد أثري على ساحل البحر الأحمر
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها

مصر تعلن دخول أكثر من 14 ألف سوداني إلى أراضيها
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة

تطورات الوضع في السودان في اليوم الأخير للهدنة
«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال

«مذهل».. غوارديولا يشيد بالثنائي دي بروين وهالاند عقب الإطاحة بأرسنال
عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن

عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ...
تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين الأشخاص مناطقهم

تأثيرات تغير المناخ في شرق أفريقيا.. نفوق ماشية وتدمير محاصيل ومغادرة ملايين ...
«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية

«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية
احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)

احتجاجات شعبية في الزاوية بعد تداول مقاطع لتعذيب شباب (فيديو وصور)
كاريكاتير حليم - أزمة البصل!

كاريكاتير حليم - أزمة البصل!
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كيكة ورق العنب
كيكة ورق العنب
ترافل الشوكولاته
ترافل الشوكولاته
كانيلوني دجاج
كانيلوني دجاج
حلى فريرو روشيه
حلى فريرو روشيه
سلطة الأرز والتونة
سلطة الأرز والتونة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حمص بالصلصة وخبزة محشية على مائدة رمضان في اليوم العشرين
حمص بالصلصة وخبزة محشية على مائدة رمضان في اليوم العشرين...
سلطة باذنجان ودجاج بالبصل على مائدتك في اليوم الثامن عشر من رمضان
سلطة باذنجان ودجاج بالبصل على مائدتك في اليوم الثامن عشر من ......
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين...
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل...
طباهج وأرز بالبشاميل على مائدة رمضان في اليوم الواحد والعشرين
طباهج وأرز بالبشاميل على مائدة رمضان في اليوم الواحد ......
المزيد
لحم بالجمبري من المطبخ الأمريكي
لحم بالجمبري من المطبخ الأمريكي...
بسكويت الحليب بالزبدة
بسكويت الحليب بالزبدة...
معمول بالفستق
معمول بالفستق...
سلطة الأرز والتونة
سلطة الأرز والتونة...
حلى فريرو روشيه
حلى فريرو روشيه...
المزيد