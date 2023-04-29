لحم بالجمبري من المطبخ الأمريكي

القاهرة - بوابة الوسط

لحم الفيليه بالجمبري وصفة مميزة من المطبخ الأمريكي، عبارة عن خليط من المأكولات البحرية واللحم الأحمر ذات نكهة رائعة ومذاق لا يقاوم وشهي جدا. تعلمي الطريقة معنا، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

- 700 غرام شرائح لحم أحمر

- 600 غرام جمبري كبير الحجم مقشر ومنظف

- ملعقة صغيرة ملح

- ¾ ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 3 ملاعق كبيرة : زبدة - زيت نباتي

- 3 فصوص ثوم مهروس

- ورقة من إكليل الجبل الروز ميري

كفتة أرز باللحم