لحم بالجمبري من المطبخ الأمريكي...

لحم الفيليه بالجمبري وصفة مميزة من المطبخ الأمريكي، عبارة عن خليط من المأكولات البحرية واللحم الأحمر ذات نكهة رائعة ومذاق لا يقاوم وشهي جدا. تعلمي الطريقة معنا، وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
- 700 غرام شرائح لحم أحمر
- 600 غرام جمبري كبير الحجم مقشر ومنظف
- ملعقة صغيرة ملح
- ¾ ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 3 ملاعق كبيرة : زبدة - زيت نباتي
- 3 فصوص ثوم مهروس
- ورقة من إكليل الجبل الروز ميري
كفتة أرز باللحم
طريقة تحضير اللحم بالجمبري
- نجفف شرائح اللحم والجمبري بالمناديل الورقية ونتبلها بالملح والفلفل ثم نضع الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ونضيف شرائح اللحم نحمرها على الوجه الأول لمدة 5 دقائق، ثم نقلبها على الوجه الثاني ونحمرها لمدة 5 دقائق، ثم نقوم بتحمير الحواف لمدة دقيقة نخفض النار ونغطي المقلاة حتى يتم نضج الستيك.
- نرفع الستيك جانبا ونضيف الزبدة وفوقها الجمبري والثوم والروزماري، ثم نقوم بتحمير الجمبري لمدة ثلاث دقائق على الوجه الأول ثم نقلبها على الوجه الثاني ونتركها لمدة ثلاث دقائق أخرى حتى تتحمر تماما نسكبها جانبا ثم نعيد ستيك اللحم إلى المقلاة ونقلبها حتى تأخذ النكهة من المقلاة.
- نفرغ محتوى المقلاة كاملا مع الستيك في وعاء التقديم ثم نضيف الجمبري. تقدم إلى جانب البطاطا البيوريه أو حبات البطاطا المسلوقة وتصبح جاهزة للتقديم.
ستيك صحي في خطوات بسيطة
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