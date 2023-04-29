بسكويت الحليب بالزبدة

القاهرة - بوابة الوسط

بسكويت الحليب وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات متوفرة وهي الزبدة والحليب المكثف والنشاء والدقيق والبيض تشكل على شكل كرات محشية لذيذة وشهية جدا تعرفي معنا على طريقة سهلة لتحضيرها، وفقا لموقع «الوصفة».

مكونات تحضير بسكويت بالحليب و الزبدة

صفار بيضة

400 غرام كراميل أو شوكولا للحشوة

250 غرام نشاء الذرة

150 غرام حليب مكثف

100 غرام زبدة

80 غرام دقيق

30 غرام سكر ناعم

½ ملعقة صغيرة نكهة مركز الليمون - بيكينغ باودر

بسكويت بالمكسرات والفواكه المجففة