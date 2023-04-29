بسكويت الحليب بالزبدة...

بسكويت الحليب وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات متوفرة وهي الزبدة والحليب المكثف والنشاء والدقيق والبيض تشكل على شكل كرات محشية لذيذة وشهية جدا تعرفي معنا على طريقة سهلة لتحضيرها، وفقا لموقع «الوصفة».
مكونات تحضير بسكويت بالحليب و الزبدة
صفار بيضة
400 غرام كراميل أو شوكولا للحشوة
250 غرام نشاء الذرة
150 غرام حليب مكثف
100 غرام زبدة
80 غرام دقيق
30 غرام سكر ناعم
½ ملعقة صغيرة نكهة مركز الليمون - بيكينغ باودر
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طريقة تحضير بسكويت بالحليب
- نضع الزبدة والسكر وصفار البيض والحليب المكثف في وعاء ونخفق بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح الخليط ناعما وكريميا، ثم نضيف القليل من نكهة الليمون، ثم في وعاء آخر نخلط الدقيق والنشاء والبيكينغ باودر ثم نضيف المكونات الجافة المخلوطة بالتدريج مع الخلط فوق الخليط الكريمي المحضر حتى نحصل على خليط متجانس ومتماسك قابل للتشكيل نتركه في الثلاجة يرتاح لمدة 60 دقيقة على ورق بلاستيكي.
- ثم نصنع كرات بوزن 10 غرامات ونضعها في صينية مغلفة بورق الزبدة ونضغط على كل كرة بالشوكة قليلاً ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشر دقائق حتى تصبح القاعدة ذهبية اللون نخرجها ونتركها تبرد تماما، ثم ندهن الوجه السفلي بالكراميل أو الشوكولا ونلصق قطعة أخرى من القاعدة بها ثم نسكب في طبق التقديم.
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