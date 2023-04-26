معمول بالفستق الحلبي وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وبسيطة من عجينة البسكويت المطحون والفستق الحلبي والحليب المحلى وتشكل بقالب المعمول لذيذة وشهية جدا تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 كوب فستق حلبي مطحون ناعم
2 كوب بسكويت سادة مطحون ناعم
ملعقة كبيرة ماء زهر
علبة حليب مكثف محلى
قطرات من ملون الطعام الأخضر
طريقة التحضير
- في وعاء نضع البسكويت والفستق الحلبي وماء الزهر وملون الطعام نخلطهم جيدا ثم نضيف عليهم الحليب المكثف ونعجنهم جيدا حتى نحصل على عجينة طرية وغير لاصقة ثم نقسمها إلى كرات متساوية في الحجم.
- نحضر قالب المعمول ونستعين بقطعة نايلون حتى لا تلصق العجينة بالقالب ثم نبدأ بتشكيل الكرات في القالب وبعد أن ننهي الكمية نقدمهم في طبق التقديم.
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