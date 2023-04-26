معمول بالفستق

القاهرة - بوابة الوسط

معمول بالفستق الحلبي وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وبسيطة من عجينة البسكويت المطحون والفستق الحلبي والحليب المحلى وتشكل بقالب المعمول لذيذة وشهية جدا تعلميها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 كوب فستق حلبي مطحون ناعم

2 كوب بسكويت سادة مطحون ناعم

ملعقة كبيرة ماء زهر

علبة حليب مكثف محلى

قطرات من ملون الطعام الأخضر