سلطة الأرز والتونة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة الأرز والتونة وصفة مميزة ومتكاملة غنية بالكربوهيدرات والمعادن والبروتين والفوسفور لذيذة وشهية جدا تحضر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات بسيطة تعلميها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

كوب أرز طويل مغسول ومنقوع

3 حبات طماطم مقطعة مكعبات

علبة تونة

2 بيضة مسلوقة ومقطعة

¼ كوب: زيتون شرائح - جبن موتزاريلا مقطعة مكعبات - جبنة فيتا أو أي نوع حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة: ذرة صفراء مسلوقة - زيت الزيتون