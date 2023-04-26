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سلطة الأرز والتونة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 02:29 مساء
سلطة الأرز والتونة
طريقة سهلة لتحضير طبق غني بالكربوهيدرات والمعادن والبروتين تعلميه معنا (الإنترنت)
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سلطة الأرز والتونة وصفة مميزة ومتكاملة غنية بالكربوهيدرات والمعادن والبروتين والفوسفور لذيذة وشهية جدا تحضر بطريقة سهلة وسريعة من مكونات بسيطة تعلميها معنا وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
كوب أرز طويل مغسول ومنقوع
3 حبات طماطم مقطعة مكعبات
علبة تونة
2 بيضة مسلوقة ومقطعة
¼ كوب: زيتون شرائح - جبن موتزاريلا مقطعة مكعبات - جبنة فيتا أو أي نوع حسب الرغبة
3 ملاعق كبيرة: ذرة صفراء مسلوقة - زيت الزيتون

طريقة التحضير
- نضع 2 كوب من الماء المغلي في وعاء وعلى نار متوسطة ثم نضيف الأرز ونتركه يغلي لمدة 10 دقائق حتى ينضج ويصبح مسلوقا، ثم نصفيه من الماء ونتبله بالملح والفلفل، ثم نضيف الطماطم والتونة والذرة والبيض والزيتون والجبنة الموتزاريلا وجبنة الفيتا ونقلب جيدا، ثم نرش زيت الزيتون على الوجه ونسكب في طبق التقديم.

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