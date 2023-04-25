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كيكة ورق العنب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أبريل 2023, 02:55 مساء
كيكة ورق العنب
طريقة جديدة لتحضير ورق العنب بشكل سهل وسريع (الإنترنت)
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كيكة ورق العنب وصفة مميزة بنفس مذاق لفائف ورق العنب الرائعة واللذيذة جداً، ولكن بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة لا تحتاج للجهد أو الوقت، وذات مظهر جميل مناسب للعزومات تعرفي على الطريقة معنا وفقاً لموقع «شهية».

المكونات
كيلوغرام ورق عنب مسلوق
2 كوب أرز قصير منقوع ومغسول
حبة بطاطا مقطعة شرائح
400 غرام لحمة مدهنة مفرومة خشنة
1.5 ملعقة كبيرة عصفر
1.25 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
لتحضير المرق: 2 كوب ماء
⅔ ملعقة صغيرة ملح
عصير1ليمونة

طريقة التحضير
- نضع الأرز في وعاء ونضيف اللحم المفروم والعصفر بعد فركه بين راحتي اليد والملح والفلفل والقليل من الماء، ونقلب المكونات معاً، ثم نحضر صينية مغلفة بورق الزبدة نرش عليها القليل من الزيت ثم نوزع شرائح البطاطا فيها ومن ثم نوزع طبقة من ورق العنب داخل الصينية وعلى أطرافها بحيث يتدلى ورق العنب خارج أطراف الصينية نفرد طبقة من خليط الأرز واللحم.
- ونضغط قليلاً ثم نفرد فوقها طبقة من ورق العنب ومن ثم طبقة من خليط الأرز واللحم مع الضغط ثم نثني الأوراق الموزعة على الأطراف ونفرد طبقة من ورق العنب .
- لتحضير المرق نخلط الماء مع الملح وعصير الليمون ثم نسكبه فوق ورق العنب ونضع الثقل ونحكم إغلاق الغطاء ونرفع الصينية على نار متوسطة إلى هادئة لمدة 60 دقيقة أو بالفرن حتى تمام النضج ثم نسكب في طبق التقديم ونقطع، وتُقدم ساخنة.

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