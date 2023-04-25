كيكة ورق العنب

القاهرة - بوابة الوسط

كيكة ورق العنب وصفة مميزة بنفس مذاق لفائف ورق العنب الرائعة واللذيذة جداً، ولكن بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة لا تحتاج للجهد أو الوقت، وذات مظهر جميل مناسب للعزومات تعرفي على الطريقة معنا وفقاً لموقع «شهية».

المكونات

كيلوغرام ورق عنب مسلوق

2 كوب أرز قصير منقوع ومغسول

حبة بطاطا مقطعة شرائح

400 غرام لحمة مدهنة مفرومة خشنة

1.5 ملعقة كبيرة عصفر

1.25 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

لتحضير المرق: 2 كوب ماء

⅔ ملعقة صغيرة ملح

عصير1ليمونة