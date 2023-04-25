كباب الباذنجان...

يُقدم الكباب بأكثر من طريقة، واليوم إليك وصفة تحضيره مع الباذنجان، في خطوات سهلة، لتعدّيه لكل أفراد أسرتك وذلك وفقاً لموقع «شملولة».
المكونات
100 غرام لحم مكعبات
ثلاثة فصوص ثوم
ملعقة صغيرة ملح
كزبرة خضراء
أربع حبات باذنجان تقطع شرائح
ست ملاعق كبيرة زيت الزيتون
طريقة التحضير
- ادهني شرائح الباذنجان بملعقتين من الزيت.
- في وعاء، امزجي الكمية المتبقية من زيت الزيتون مع الكزبرة والثوم ثم انقعي اللحم في المزيج لمدة 15 دقيقة.
- ضعي اللحم وقطع الباذنجان في أسياخ خشبية واشوِها لمدة 30 دقيقة مع تقليبها لينضج اللحم من كل الجهات ويصبح جاهز للتقديم.
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