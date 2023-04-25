كباب الباذنجان

القاهرة - بوابة الوسط

يُقدم الكباب بأكثر من طريقة، واليوم إليك وصفة تحضيره مع الباذنجان، في خطوات سهلة، لتعدّيه لكل أفراد أسرتك وذلك وفقاً لموقع «شملولة».

المكونات

100 غرام لحم مكعبات

ثلاثة فصوص ثوم

ملعقة صغيرة ملح

كزبرة خضراء

أربع حبات باذنجان تقطع شرائح

ست ملاعق كبيرة زيت الزيتون