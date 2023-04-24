  • Alwasat News
Atwasat

معكرونة بالجمبري والمشروم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 02:09 مساء
معكرونة بالجمبري والمشروم
طريقة سهلة سريعة لتحضير طبق معكرونة شهي ومغذي (الإنترنت)
alwasat radio

تعرفي معنا على طريقة تحضير معكرونة الشهية مع الجمبري والمشروم والكريمة وأعديها في مطبخكِ بسهولة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
500 غرام معكرونة مسلوقة.
1/2 كيلو جمبري مسلوق.
3 فصوص ثوم مهروسة.
1/2 بصلة مقطعة.
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
ملح.
فلفل أسود مطحون.
شطة.
كريمة.
مشروم مقطع.

طريقة التحضير
- في مقلاة على نار متوسطة ضعي زيت الزيتون يسخن.
- ضعي البصل والثوم في الزيت الساخن حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون، وضعي الكريمة والمشروم والملح والفلفل والشطة على مزيج البصل وقلبي.
- اخفضي درجة الحرارة ثم اتركي المزيج لمدة خمس دقائق مع الاستمرار في التقليب ثم ضعي الجمبري.
- ضعي المعكرونة في بولة كبيرة الحجم، ثم ضعي عليها مزيج الجمبري وقلبي برفق حتى تمام الاختلاط وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 21): مقلب الخياط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 21): مقلب الخياط
«أكلات ماجدة 2» (حـ 19): لازانيا كراب وكنافة نابلسية

«أكلات ماجدة 2» (حـ 19): لازانيا كراب وكنافة نابلسية
«اقتصاد بلس»: ليبيا.. الأقل تكلفة في المعيشة

«اقتصاد بلس»: ليبيا.. الأقل تكلفة في المعيشة
الفوضى والفراشة والشياطين

الفوضى والفراشة والشياطين
ديوكوفيتش في صدارة محترفي التنس بـ7135 نقطة وألكاراز وصيفا

ديوكوفيتش في صدارة محترفي التنس بـ7135 نقطة وألكاراز وصيفا
كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 23 أبريل

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 23 أبريل
كأس إنجلترا: «ديربي» تاريخي بين قطبي مانشستر في النهائي

كأس إنجلترا: «ديربي» تاريخي بين قطبي مانشستر في النهائي
قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»

قناة الوسط «WTV» تعلن مواعيد نقل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
أمام حشد غفير.. ديفيس يهزم غارسيا بالقاضية

أمام حشد غفير.. ديفيس يهزم غارسيا بالقاضية
عودة «سومو بكاء الأطفال» بعد توقف 4 سنوات بسبب الجائحة

عودة «سومو بكاء الأطفال» بعد توقف 4 سنوات بسبب الجائحة
شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي

شجرة عمرها 5 آلاف سنة في تشيلي تروي تاريخ التغير المناخي
«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان

«مولار سيتي».. مدينة مكسيكية تستقطب الأميركيين بأسعار مغرية للعناية بالأسنان
كما في الميدان.. مواجهة مفتوحة في السودان على مواقع التواصل الاجتماعي

كما في الميدان.. مواجهة مفتوحة في السودان على مواقع التواصل الاجتماعي
حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»

حميدتي يشترط استسلام البرهان لوقف القتال.. وينفي الاستعانة بـ«فاغنر»
وفاة الفنان السوري محمد قنوع

وفاة الفنان السوري محمد قنوع
«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر

«ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 20): مقلب الصندوق الكرتوني
العثور على حطام سفينة دمرتها غواصة أميركية في الحرب العالمية الثانية على متنها أكثر من ألف أسير

العثور على حطام سفينة دمرتها غواصة أميركية في الحرب العالمية الثانية على متنها ...
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين
أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل
5 خطوات لإعداد كعك العيد في المنزل
القلاية.. أكلة شهية على مائدة العيد
القلاية.. أكلة شهية على مائدة العيد
استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر
استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فتة شاورما وورقة لحمة على مائدتك اليوم الرابع عشر من رمضان
فتة شاورما وورقة لحمة على مائدتك اليوم الرابع عشر من رمضان...
«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة الأردنية
«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة ......
كبدة إسكندراني ومكرونة بالجبن وأيس كريم بالموز لإفطارك السادس عشر من رمضان
كبدة إسكندراني ومكرونة بالجبن وأيس كريم بالموز لإفطارك ......
بيكاتا وأرز بالمكسرات على مائدتك اليوم الثالث عشر من رمضان
بيكاتا وأرز بالمكسرات على مائدتك اليوم الثالث عشر من رمضان...
حمص بالصلصة وخبزة محشية على مائدة رمضان في اليوم العشرين
حمص بالصلصة وخبزة محشية على مائدة رمضان في اليوم العشرين...
المزيد
معكرونة بالجمبري والمشروم
معكرونة بالجمبري والمشروم...
حساء السمك بالخضروات
حساء السمك بالخضروات...
طاجين كرات السمك
طاجين كرات السمك...
استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر
استعمال مختلف للقرفة يمكن تجربته في عيد الفطر...
القلاية.. أكلة شهية على مائدة العيد
القلاية.. أكلة شهية على مائدة العيد...
المزيد