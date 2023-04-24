حساء السمك بالخضروات...

شوربة السمك بالخضار طبق شهي وسهل التحضير وغني بالحديد والفيتامينات اللازمة لبناء الجسم تعرف معنا على طريقة تحضيره وفقا لموقع «شهية».
المكونات
4 حبات بطاطا صغيرة
ملعقتا طعام من زيت الزيتون
3 ملاعق من الزنجبيل الطازج المبشور
رأس ثوم مهروس
450 غرام طماطم مكعبات
½ ملعقة صغيرة من السكر
½ ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة
¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود، أو حسب الرغبة
¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون
3 فنجان من مرق الدجاج
كغ من السمك الأبيض
2 ملعقة من البقدونس الطازج المقطع
طريقة التحضير
- قطعي البطاطا من دون تقشير إلى دوائر رقيقة، اسلقيها بماء مغلي 10 دقائق أو حتى تصبح طرية. ضعيها جانبا.
- سخني الزيت على نار متوسطة وأضيفي الزنجبيل والثوم والطماطم والسكر والملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر.
- اطبخيها مع التحريك مدة 3 دقائق. أضيفي مرق الدجاج ودعي المزيج يغلي، خفضي الحرارة وسخني مدة 10 دقائق أو إلى أن تفوح رائحة الصلصة.
- أضيفي البطاطا ودعي الصلصة تغلي. واطبخيها مدة دقيقتين.
- قطعي السمك وأضيفيه للصلصة غطي الوعاء واطبخي مدة 5 دقائق أو حتى ينضج السمك وتتأكدي من ذلك بإدخال سكين فيه بكل سهولة.
- أضيفي المزيد من الملح والفلفل الأسود، إذا أردت. رشي فوق الطبق البقدونس قبل التقديم.
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