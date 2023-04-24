حساء السمك بالخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

شوربة السمك بالخضار طبق شهي وسهل التحضير وغني بالحديد والفيتامينات اللازمة لبناء الجسم تعرف معنا على طريقة تحضيره وفقا لموقع «شهية».

المكونات

4 حبات بطاطا صغيرة

ملعقتا طعام من زيت الزيتون

3 ملاعق من الزنجبيل الطازج المبشور

رأس ثوم مهروس

450 غرام طماطم مكعبات

½ ملعقة صغيرة من السكر

½ ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود، أو حسب الرغبة

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المطحون

3 فنجان من مرق الدجاج

كغ من السمك الأبيض

2 ملعقة من البقدونس الطازج المقطع