أرز معمر وبسكويت نشادر على مائدة اليوم الثامن والعشرين

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لكِ مجموعة من الوجبات الشهية، التي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في الثامن والعشرين من أيام شهر رمضان.

سلطة معكرونة

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير سلطة المعكرونة الشهية مع الفلفل والذرة والفاصوليا والطماطم، هي تقدم باردة على مائدتكِ، تعلمي الخطوات معنا وطبقيها بنفسكِ، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

500 غرام معكرونة أشكال مختلفة.

فلفل أخضر.

زيتون أسود.

فاصوليا حمراء.

طاطم.

ذرة.

عصير ليمون.

ملح.

زيت زيتون.

طريقة التحضير

- أضيفي ماء مغليا إلى المعكرونة في قدر على نار عالية ودعيها حتى تنضج ثم ضعيها في وعاء.

- قطعي الفلفل الأخضر إلى شرائح رفيعة وأضيفيه إلى الوعاء.

- أضيفي الفاصوليا الحمراء المطبوخة ثم أضيفي الماء المغلي إلى الذرة واتركيها حتى تنضج، ثم فرغيها من الماء وأضيفيها إلى الوعاء.

- أضيفي الزيتون الأسود واخلطي جميع المكونات معا.

- أحضري وعاء آخر وضعي فيه عصير ليمون مع القليل من الملح وزيت الزيتون، ثم أضيفي قطع الطماطم.

- أضيفي التتبيلة إلى السلطة، ويصبح طبقك جاهزا للتقديم.

أرز معمر

الأرز المعمر من الأطباق الشهيرة في المطبخ المصري وله طرق كثيرة في التحضير نقدم إليكِ اليوم أسهلها لتتعلميه معنا وتعديه في مطبخك وتقدميه كوجبة متكاملة لعائلتك، وذلك وفقًا لموقع «صحتي».

المكونات

500 غرام لحم مقطع مكعبات.

250 غرام أرز.

3 ملاعق كبيرة قشدة.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

(240 مللي) ماء.

2 حبة بصل مفروم.

ملعقة كبيرة زيت ذرة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة).

طريقة التحضير

- نضع اللحمة مع البصل في الزيت والسمن على النار.

- نضيف الملح والفلفل الأسود ونضع الأرز في الطاجن، ونضيف له اللبن والماء والقشدة.

- نضيف اللحمة وندخل الطاجن الفرن حتى تمام نضج الأرز ويصبح جاهزًا للتقديم.

ورقة لحمة

ورقة اللحمة من وصفات المطبخ الشرقي، وهي غنية بالبروتينات المغذية للجسم، لذلك نقدم لكِ طريقة تحضيرها في خطوات سهلة، وفقا لموقع «احكي».

المكونات

1/2 كيلو لحمة موزة أو بتلو.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح سميكة.

فلفل رومي ألوان مقطع مكعبات كبيرة.

حبتان من الجزر مقطعتان مكعبات كبيرة.

ثمرتان من الكوسة مقطعتان مكعبات كبيرة.

ثمرتان من البطاطا مقطعتان مكعبات كبيرة.

زيت ذرة أوعباد شمس.

ملح.

1/4 ملعقة بودرة ثوم.

كوب مرقة/ ماء.

ملعقة صلصة طماطم.

فلفل أسود.

مطحون بهارات لحم.

طريقة التحضير

- اغسلي الخضراوات جيدا في البداية وقومي بتقطيعها بالشكل المطلوب.

- ادمجي الخضروات معًا وتبليها بالملح والفلفل الأسود.

- قطعي اللحمة إلى مكعبات متوسطة الحجم وتبيلها بالفلفل والملح والبهارات ورشة ثوم بودرة وضعيها مع الخضروات، ثم أضيفي ملعقة صلصة الطماطم وقلبي المزيج لتختلط التوابل.

- احضري ورق ألومنيوم فويل، ثم بطني صينية الفرن به، ادهني الورقة بالزيت ثم ضعي بداخلها اللحم والخضار، ثم أغلقي ورقة الفويل بشكل محكم، ثم اصنعي ثقبا يسمح بخروج البخار من الورقة.

- يمكنك إضافة قليل من المرقة أو الماء حول ورقة الفويل في الصينية للمساعدة على النضج.

- ادخلي الصينية فرنا ساخنا على درجة حرارة مرتفعة (نحو 200 درجة) لمدة نصف ساعة، ثم قللي الحرارة بعد ذلك لربع ساعة أو حتى تنضج تماما وتصبح جاهزة للتقديم.

بسكويت النشادر

بسكويت النشادر من الأكلات السريعة والتي ترتبط بعيد الفطر المبارك في بعض الدول، تعرفوا على طريقة تحضيره في خطوات بسيطة، حسب «شملولة».

المكونات

كوب زبدة.

2 كوب سكر بودرة.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

بيكنغ بودر.

نصف كيلو دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ربع كوب لبن.

طريقة التحضير

نحضر وعاء كبيرا نضع فيه الزبدة ونخفقها بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لها قوام كريمي.

نضيف السكر البودرة للوعاء ونستمر في الخفق حتى يتجانس السكر مع الزبد.

نضيف بيضة ونضربها حتى تختفي ثم نضيف الأخرى ونستمر في الخفق حتى تختفي أيضا.

نضيف الفانيليا والبيكنغ بودر أثناء الخفق.

نضيف النشا للدقيق ونقلبها معا ونأخذ ملعقتين من الخليط ونضعه في وعاء خليط الزبد ونستمر في الخفق حتى يختفي الدقيق.

نضيف اللبن والنشادر للوعاء ونخفق حتى يتجانس مع باقي المكونات.

نضيف ملعقة من البيكنغ بودر للدقيق، ثم نضع خليط الدقيق تدريجيا في وعاء خليط الزبد أثناء الخفق حتى نحصل على عجين بسكويت النشادر.

نترك عجين بسكويت النشادر في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نضع عجين بسكويت النشادر في كيس التزيين، ونبدأ في تشكيل العجين في صينية التحضير، ثم ندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 180، ثم نقدمه مع الشاي.

سلطة معكرونة (الإنترنت)

أرز معمر (الإنترنت)

ورقة لحمة (الإنترنت)

بسكويت نشادر (الإنترنت)