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كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 09:56 صباحا
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين
مجموعة من الوجبات الشهية سهلة التحضير على مائدتك في رمضان(الإنترنت)
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نقدم لكِ مجموعة من الوجبات الشهية، التي يمكنكِ الاختيار من بينها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم السابع والعشرين من أيام شهر رمضان.

بابا غنوج شامي
نقدم إليكِ طريقة تحضير طبق البابا غنوج على الطريقة الشامية لإعداده في مطبخك والاستمتاع بمذاقه الشهي وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 حبة كبيرة الحجم باذنجان
بصلة صغيرة الحجم مفرومة
2 ملعقة كبيرة طحينة
2 ملعقة كبيرة دبس الرومان
3 فصوص ثوم مهروس
عصير ليمونة كبيرة الحجم
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
حبة فلفل أخضر حلو مفروم
ربع كوب كبير زيت زيتون
حبة طماطم متوسطة الحجم مفرومة
ملعقة صغيرة ملح
4 ملاعق كبيرة نعناع مفروم
ملعقة صغيرة كمون
طريقة التحضير
- نحضر الباذنجان ونقوم بغسله بالماء ثم تجفيفه جيدا، ونقوم بعمل شقوق بالسكين في كل حبة من حبات الباذنجان، وندخلها الفرن للشوي لمدة 10 دقائق حتى تنضج من الداخل وتحترق القشرة من الخارج.
- نخرج الباذنجان من الفرن وننزع القشرة المحترقة ثم ننقله إلى مصفاة ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يتصفى تماما.
- نضع الباذنجان المشوي في وعاء ونضع معه الكمون، والنعناع المفروم، والملح، وحبة الطماطم المفرومة، وحبة الفلفل الأخضر الحلو المفروم، والبقدونس المفروم، وليمونة معصورة، والطحينة، وبصلة مفرومة ثم نهرس جميع المكونات معا باستخدام شوكة حتى تختلط المكونات معا ونحصل على قوام البابا غنوج المناسب.
- نضع البابا غنوج في وعاء للتقديم ونقوم برش الوجه بزيت الزيتون، ودبس الرمان.

أرز صيادية
أرز الصيادية أو أرز السمك من الأطباق الشهيرة التي يقبل عليها الكثير.
لذلك نقدم إليك طريقة تحضيره في خطوات سهلة لتعديه بجانب أطباقك المفضلة من الأسماك تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كوبان أرز
2 حبة بصل مفرومة ناعم
2 شريحة سبيط
كوب جمبري
كوب سمك فيليه
نصف كوب جندوفلي
معلقتان كبيرتان ملح
معلقتنا صغيرتان كمون
زيت
ماء
طريقة التحضير
- يوضع الزيت في إناء على نار متوسطة، ويوضع البصل ويقلب باستمرار حتى يصبح لونه بنيا فاتحا.
- يغسل الأرز جيدا، ويصفى ويترك جانبا ويقطع الجمبري، والسمك الفيليه، والجندوفلي، والسبيط، قطع صغيرة.
- يوضع الجمبري، والسمك الفيليه، والجندوفلي، والسبيط، على البصل، ويقلب جيدا ويضاف الأرز، لخليط الأسماك، ويقلب جيدا.
- يوضع الماء على الأرز، ويضاف إليه الملح، والكمون، ويترك على نار هادئة حتى ينضج تماما ويصبح جاهزا للتقديم.

ملوخية بالجمبري
تعرفي معنا إلى طريقة سهلة وسريعة لتحضير الملوخية بالجمبري، لإعدادها في مطبخك بسهولة والاستمتاع بمذاقها الشهي والمغذي، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
كيلو ملوخية خضراء
نصف كيلو جمبري بالقشر
3 حبات ثوم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
حبة جزر مقطعة حلقات كبيرة
حبة بصل مقطعة أرباع
2 حبة ليمون
ملعقة كبيرة كزبرة جافة.
طريقة التحضير
- توضع مياه في الطنجرة على النار حتى الغليان، ويضاف إليها البصل وفصوص الثوم والجزر.
- ثم يضاف إليها قشر الجمبري المقشر لمدة 4 دقائق ثم يرفع الجمبري من المياه.
- في الشوربة نضع الملوخية بعد خرطها وتترك لغلوة واحدة، وفي طاسة يشوح الثوم المفروم في زيت وزبدة، ويضاف الجمبري والكزبرة الناشفة، ثم يضاف إليها الملوخية. وتقدم مع أرز أبيض، وتصبح جاهزة للتقديم.

كعك بعجوة
تعرفي معنا على طريقة تحضير الكعك بحشوة العجوة لتعديه في مطبخك وتقدميه لعائلتك في عيد الفطر المبارك تعلمي الطريقة معنا وفقا لموقع «شهية».
المكونات
3 أكواب سمن
كيلو دقيق
نصف كوب حليب
5 ملاعق كبيرة سمسم محمص
نصف كيلو عجوة
ملعقة كبيرة خميرة
ملعقة كبيرة رائحة كحك
ملح
طريقة التحضير
- في وعاء عميق، يوضع الدقيق ثم السمسم ثم رائحة الكحك ونقلبهم حتى يمتزجوا جيدا.
- يتم تسييح الزبدة ووضعها فوق الخليط وهي ساخنة وانتظري قليلا حتى تبرد ثم ابدأي في العجن.
- تذوّب الخميرة في كوب ماء دافئ ويضاف إليها معلقة سكر ثم يضاف الحليب وخليط الخمير إلى العجين والاستمرار في العجن.
- نقطع العجوة إلى كرات صغيرة ثم تشكيل الكحك وحشوه.
- يوضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى يصبح لونه ذهبيا.
- نخرج الكحك ونضعه في صينية التقديم ويوضع السكر المطحون على الوجه ويصبح جاهزا للتقديم.

كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين
كعك بعجوة وملوخية بالجمبري على مائدة اليوم السابع والعشرين
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