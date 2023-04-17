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مبكبة وقلاية على مائدة اليوم السادس والعشرين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 11:21 صباحا
مبكبة وقلاية على مائدة اليوم السادس والعشرين
مجموعة من الوجبات الشهية سهلة التحضير على مائدتك في رمضان (الإنترنت)
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نقدم لكِ مجموعة من الوجبات الشهية، التي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في السادس والعشرين من أيام شهر رمضان.

سلطة طحينة
تعد الطحينة من السلطات المشهورة جدًا، التي تقدم إلى جانب المشويات خصوصًا، كثير من الأكلات الأخرى.
واليوم نقدم إليك طريقة عمل الطحينة في المنزل، حسب وصفة «شملولة».
المكونات
1 ونصف كوب كبير زيت زيتون.
1 وربع كيلو سمسم أبيض نيئ.
5 وربع كوب كبير دقيق أبيض.
ملعقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير
- نحضر صينية كبيرة ثم نفرد عليها السمسم الأبيض النيئ ثم نزيل الشوائب الموجودة به.
- نحضر مقلاة ونضع فيها السمسم ثم نضعها على نار متوسطة ونقلب السمسم حتى يصبح لونه ذهبيًّا.
- نرفع المقلاة من على النار ونترك السمسم حتى يبرد.
- نحضر الكبة ونضع بها السمسم ونقوم بطحنه حتى يصبح ناعما مثل البودرة.
- نوقف الكبة ونضع الدقيق الأبيض على السمسم المطحون ونقلب باستخدام ملعقة خشبية حتى يمتزجا.
- نشغل الكبة مرة أخرى على خليط السمسم والدقيق ثم نضيف إليه الملح وزيت الزيتون تدريجيًّا، مع الاستمرار في الخلط حتى يمتزج الخليط ونحصل على قوام الطحينة المناسب.
نقوم بحفظ الطحينة في برطمان زجاجي محكم الغلق في الثلاجة لوقت الاستخدام.

القلاية
القلاية من الوجبات الليبية التي يكثر تحضيرها على مائدة رمضان تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وفقًا لكتاب «ماء وملح».
المكونات
كيلو لحم.
كيلو كبد.
ثلاثة أعواد قرنفل.
كوب زيت.
كوب سمن .
قليل من الملح والفلفل الأحمر.
طريقة التحضير
- يقطع اللحم والكبد إلى مكعبات ثم يغسل ويترك بمصفاة حتى يتم التخلص من الماء تمامًا ثم تنقل إلى وعاء وتوضع على النار بعد أن نضيف إليها القليل من الملح وثلاثة أو أربعة أعواد قرنفل ويترك على النار حتى ينضج اللحم فنضيف كوبي زيت وكوبي سمن مع القليل من الفلفل الأحمر ويقلب على النار حتى تنضج ويتم التخلص من الماء وتصبح جاهزة للتقديم.

مبكبكة
نُقدِّم لكِ طريقة إعداد المعكرونة المبكبكة بوصفة سهلة وسريعة، وفقًا لكتاب «ماء وملح» لمؤلفيه محمد ونجاة المغيربي، الصادر عن دار الفرجاني للنشر.
المكونات
كيلو غرام معكرونة.
نصف كيلو لحم خروف بالعظم.
نصف كوب زيت.
رأس بصلة.
ملعقتا معجون طماطم.
نصف كوب حمص.
نصف كوب بازيليا.
نصف لتر ماء.
ربع ملعقة بزار.
فلفل وملح، حسب الرغبة.
رأسا فلفل أخضر.
ملعقة حلبة.
بافة شبت.

طريقة التحضير
- نصب الماء بالطنجرة ويوضع على النار حتى يغلي ثم يضاف إليه الفلفل والطماطم والبزار والملح واللحم والبصل والحلبة والحمص والبازيليا ونتركه يغلي على النار لمدة 45 دقيقة ثم نضيف إليه لترًا من الماء ونضع الحبق والشبت والفلفل الأخضر ونتركه على النار حتى تنضج مع ملاحظة المعكرونة وهي تغلي من وقت إلى آخر وإضافة كمية من الماء إليها حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

الحلوى المشرطة
نقدم إليكِ طريقة تحضير الحلوى المشرطة على الطريقة الليبية لتعديها في مطبخكِ وتقديمها لعائلتكِ من صنع يديكِ، تعرفي على الطريقة معنا، وفقًا لصفحة «المطبخ الليبي» في موقع «فيسبوك».
المكونات
200 غرام زبد.
كيلو دقيق.
2 حبة بيض.
ملعقة كبيرة سكر ناعم.
كوب مربى مشمش وتعجن بماء الزهر.
الحشو
عجين التمر.
قرفة.
زبد.
ماء زهر.
لوز.
كاكاو.

طريقة التحضير
- نجمع مكونات العجين بحيث تكون عجينة متماسكة ونحلها بالمكينة على رقم 2 ثم 3 ثم 7 بعدها تحشى بخليط التمر.
ونقطعها بشكل مائل ونشرطها بالسكين من أعلى
- نضغط عليها من الجوانب ثم تدهن بالحليب وتوضع بالفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج ثم تخرج ونتركها حتى تهدأ وتصبح جاهزة للتقديم.

مبكبة وقلاية على مائدة اليوم السادس والعشرين
مبكبة وقلاية على مائدة اليوم السادس والعشرين
مبكبة وقلاية على مائدة اليوم السادس والعشرين
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