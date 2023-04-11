حمص بالصلصة وخبزة محشية على مائدة رمضان في اليوم العشرين

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم لكِ مجموعة من الوجبات الشهية، والتي يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في اليوم العشرين من أيام شهر رمضان الكريم.

حمص بالصلصة

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير سلطة الحمص بالصلصة الحارة وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

2 كوب حمص مسلوق

كوب عصير طماطم

2 كوب شوربة «مرقة»

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملح

كمون

فلفل أسود

شطة

زيت

طريقة التحضير

- يوضع الزيت في وعاء على النار حتى يسخن ويوضع الثوم في الزيت، ويقلب حتى يصفر.

- يضاف إليه عصير الطماطم، ويقلب لمدة 5 دقائق ويضاف اللحم، وتقلب جميع المكونات جيدا.

- تضاف الشوربة، ويتبل بالملح والفلفل الأسود والكمون والشطة وتترك على النار لمدة عشر دقائق وحتى تسخن جيدا وتصبح جاهزة للتقديم.

تورلي خضروات

نقدم إليكِ طريقة تحضير طاجن تورلي الخضروات مع اللحم، لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وفقا لموقع «شهية».

المكونات

1/2 كيلو قطع لحم مسلوقة

1/4 كيلو بسلة

ثمرة بصل مقطعة

2 ثمرة جزر مقطعة

عود كرفس مقطع

2 ثمرة بطاطا مكعبات

ثمرة باذنجان مكعبات مقلية

1/4 كيلو كوسة مقطعة

زيت

3 فصوص ثوم

زعتر

ملح

فلفل أسود مطحون

كزبرة خضراء

طماطم معصورة

طريقة التحضير

- افرمي البصل والجزر والثوم والكرفس في الكبة جيدا.

- سخني الزيت في إناء على نار متوسطة ثم ضعي مزيج البصل في الزيت الساخن وقلبي حتى يذبل.

- ضعي الباذنجان والبطاطا والكوسا على مزيج البصل وقلبي.

- ضعي الطماطم المعصورة والكزبرة وقلبي حتى ينضج المزيج.

- ضعي التورلي في طاجن ثم أدخليه في الفرن حتى ينضج ويحمر الوجه ويصبح جاهزا للتقديم.

خبزة محشية على الطريقة الليبية

تعلمي معنا طريقة تحضير الخبزة المحشية على الطريقة الليبية، وحضريها لعائلتك على مائدة رمضان فهي من الوجبات المغذية لاحتوائها على البروتينات والنشويات والخضروات في آن واحد.

المكونات

2 حبة بيض.

2 ونصف كوب دقيق.

ملح.

2 ملعقة زيت.

2 ملعقة حليب.

ملعقة خميرة بيرة.

رشة سكر.

ماء دافئ للعجن.

الحشو

تونة دون زيت وهريسة وزيتون وبيض مسلوق شرائح وخس مقطع ناعم، ويمكن إضافة قطع مخلل.

طريقة التحضير

- تُعجن المقادير جيدا وتُحضر العجينة ونتركها تختمر تماما ثم نعجنها مرة أخرى ونتركها تختمر مرة تانية وبعدها نشكلها كرات صغيرة.

- نقوم بالضغط عليها من الأطراف حتى تأخذ شكلا بيضاويا قليلا مع دهن اليدين بالزيت

- تغطَّى العجينة لتختمر 20 دقيقة، ومن ثمَّ يتم قليها في زيت غزير وتقلب على الجهتين، وبعد الانتهاء من قليها، نقوم بفتحها بالسكين وحشوها بالهريسة أو ما تفضليه من مقبلات وتصبح جاهزة للتقديم.