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دجاج بالليمون وكيك عسل على مائدة رمضان في اليوم التاسع عشر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 أبريل 2023, 11:00 صباحا
دجاج بالليمون وكيك عسل على مائدة رمضان في اليوم التاسع عشر
مجموعة من الوجبات الشهية سهلة التحضير على مائدتك في رمضان (الإنترنت)
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نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم التاسع عشر من الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

حساء طماطم
إليك طريقة عمل حساء الطماطم بالكريمة الشهي والصحي، الذي يعطي إحساسا بالدفء.. تعرفي معنا إلى الخطوات وفقا لموقع «سوبر ماما».
المكونات
2 ثمرة بصل.
2 ثمرة فلفل رومي.
كيلو طماطم.
4 فصوص ثوم.
روزماري.
فنجان زيت زيتون.
رشة ملح.
2 كوب مرقة.
كوب كريمة
طريقة التحضير
- في صينية فرن، ضعي ورقة زبدة وعليها المكونات التالية: الطماطم والبصل والفلفل الرومي والثوم والروزماري، ثم صبي فوقها زيت الزيتون، ووزعي رشة ملح.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- قشري الطماطم بعد إخراج الصينية من الفرن وانقلي كل المكونات في حلة عميقة وضعي عليها المرقة.
استخدمي الهاند بليندر في مزج المكونات ثم أضيفي رشة ملح والكريمة واتركيها تغلي دقيقتين، وتصبح جاهزة للتقديم.

صدور دجاج بالليمون
إليكم واحدة من طرق تحضير صدور الدجاج وذلك بتتبيله مع الليمون والثوم الذي يُقدَّم عادة مع بعض أنواع الخضار، كالجزر أو مع البطاطا المقلية، وبعض المقبلات، وفق «موضوع».
المكونات
كيلو من صدور الدجاج
ست ملاعق صغيرة من الزيت النباتي
ست ملاعق كبيرة من عصير الليمون
ملعقة كبيرة من الملح
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل حلو (بابريكا)
سبعة فصوص من الثوم المهروس
رشة من الملح
نصف كوب من عصير الليمون للصلصة
ملعقة كبيرة من الكزبرة الطازجة
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
ربع ملعقة صغيرة من الثوم المطحون
طريقة التحضير
- ينقع الدجاج مع الزيت النباتي، عصير الليمون، الملح والفلفل الحلو مدة لا تقل عن ثلاث ساعات في الثلاجة.
- توضع صدور الدجاج في صينية مناسبة مغطاة بورقة الألومنيوم مدة لا تقل عن نصف الساعة. يزال ورق الألمنيوم.
- يخلط كل من الثوم المهروس والملح وعصير الليمون والكزبرة والثوم المطحون، وكذلك زيت الزيتون.
تضاف الخلطة السابقة للدجاج، ونعاود وضعها في الفرن مدة لا تزيد على عشر دقائق.

معكرونة بالخضروات
المعكرونة بالخضراوات من الأطباق الشهية والسهلة، حيث يمكن وضع أي أنواع خضار متوافرة لديك مع المعكرونة ثم وضعها في الفرن مع برش الجبن اللذيذ وتقدم.

المكونات
½ مغلف مكرونة.
حبة باذنجان كبيرة مكعبات.
2 حبة كوسا مكعبات.
3 حبات فلفل أخضر مفروم.
2 حبة طماطم مكعبات.
6 ملاعق كبيرة زيت.
شرائح جبنة شيدر.
ملح حسب الذوق.
رشة فلفل أحمر حار.
طريقة التحضير
- نسلق المعكرونة بماء مغلي مملح حتى تنضج ثم نصفيها ونضعها جانبا.
- نضع الزيت في قدر ونضيف الباذنجان والكوسا ونحرك حتى تنضج، ثم نضيف الفلفل الأخضر والطماطم ورشة ملح ونحرك حتى تصبح الخضار طرية.
- نضيف المعكرونة المسلوقة ونحرك المكونات جيدا ونتركها لبضع دقائق.
نضع المعكرونة بالخضار في طبق الفرن ونرتب فوقها شرائح أو برش الشيدر مع رشة فلفل أحمر حار.
نضع الطبق بالفرن على حرارة 180 لنحو عشر دقائق مع تشغيل مشواة الفرن حتى تسيح الجبنة وتكتسب لونا ذهبيا.
نخرج الطبق من الفرن وبذلك تكون المعكرونة بالخضار جاهزة للتقديم.

كيك العسل
تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الكعك بالعسل والقرفة لتعدّيه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي، وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة عسل
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
كوب حليب سائل
2 ملعقة قرفة
3 بيضات
إصبع زبد
1/2 ملعقة ملح
1/2 كوب سكر
مكسرات
طريقة التحضير
- سخني الفرن وادهني قالب الكيك بالزيت والدقيق في وعاء انخلي الطحين، والقرفة، والبيكنغ باودر والملح.
- في الخلاط، اخفقي الزبد والسكر حتى يصبح الخليط ناعما.
- أضيفي العسل إلى خليط الزبدة ثم أضيفي البيض بالتدريج، ومن ثم الحليب.
- أضيفي خليط الدقيق بالتدريج وضعي المزيج في قالب الكيك وأدخليه الفرن حتى ينضج، ومن ثم اتركيه يبرد.
- زيني كيك العسل بالمكسرات ويصبح جاهزا للتقديم.
 

معكرونة بالخضروات في الفرن (الإنترنت)
معكرونة بالخضروات في الفرن (الإنترنت)
حساء طماطم (الإنترنت)
حساء طماطم (الإنترنت)
صدور دجاح بالليمون (الإنترنت)
صدور دجاح بالليمون (الإنترنت)
دجاج بالليمون وكيك عسل على مائدة رمضان في اليوم التاسع عشر
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