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سلطة باذنجان ودجاج بالبصل على مائدتك في اليوم الثامن عشر من رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 10:26 صباحا
سلطة باذنجان ودجاج بالبصل على مائدتك في اليوم الثامن عشر من رمضان
مجموعة من الوجبات الشهية سهلة التحضير على مائدتك في رمضان (الإنترنت)
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نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم الثامن عشر من الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

سلطة باذنجان تركية
تتميز السلطة التركية بمذاقها اللذيذ وتوفّر مكوّناتها في المنزل دائما وسرعة تحضيرها، فإن إعدادها لن يأخذ من وقتك أكثر من عشر دقائق، ونقدم لك طريقة عمل السلطة التركية بالباذنجان، وفق موقع «موضوع».
المكوّنات
حبّة كبيرة من الباذنجان المشوي
ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون
حبتان من الخيار المفروم فرما خشنا دون إزالة القشرة الخارجيّة
حبتان من الطماطم مفرومتان خشن
ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
حبة بصل مفرومة فرما خشنا
نصف كوب من الحمص حب مسلوق
نصف ضمّة من البقدونس
ملح وكمون حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- نشوي الباذنجان في الفرن مع مراعاة عمل بعض الثقوب في القشرة، وذلك للسماح للماء بالتبخر والخروج من الباذنجان.
- نخرج الباذنجان من الفرن بعد ذلك ونضعه تحت الماء البارد، وبعد ذلك نحفظ اللب على الجانب.
- نقطع كل من الخيار والطماطم والبصل وأوراق المعدنوس ونخلطهم جميعا مع بعضهم بعضا.
- نضيف بعد ذلك كل من الباذنجان، والبهارات، والحمص، وزيت الزيتون، وعصير الليمون ونزيّن الطبق بشكل مناسب ونقدم معه السلطة باردة.

دجاج بالبصل المكرمل
نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير الدجاج مع البصل المكرمل لتعديها في مطبخك بسهولة، وذلك وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
8 أوراك صغيرة وزن 2 كيلو
كيلو بصل شرائح
½ كيلو فلفل شرائح
2 عدد طماطم شرائح
كوب مياه بصل
2 ملعقة كبيرة كاتشاب
ملعقة كبيرة بهارات دجاج
½ كوب زيت
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
ليمون.
طريقة التحضير
- فى وعاء كبير نضع الكاتشاب مع مياه البصل والبهارات والملح والفلفل وعصير الليمون ونخلط التتبيلة جيدا ونتبل بها الأوراك.
- فى طنجرة ساخنة على نار عالية نضع الزيت ثم البصل ونشوحهما ونتبلهما بنفس توابل تتبيلة الأوراك ثم نضيف الفلفل والطماطم.
- نقلبها قليلا ثم نضعها فى صينية الفرن ونضع الأوراك وباقى التتبيلة وندخلها الفرن على حرارة 180 لمدة 30 دقيقة وتصبح جاهزة للتقديم.

أرز بكبدة الدجاج
تعرفي معنا على طريقة تحضير كبدة الدجاج الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب ونصف ماء
كوب ارز بسمتى
ملح
كمون
شطة
ليمون مبشور
زيت
بصل مفروم
ثوم مفروم
2 ملعقة طماطم بيوريه
بابريكا
½ كبد دجاج
دبس الرمان
¼ عصير ليمون.
طريقة التحضير
- احضري وعاء به ماء واتركيه يغلي ثم أضيفي إليه أرز بسمتى ثم ضعي بشرة الليمون والملح واتركيه حتى ينضج.
- احضري كوبًا وضعي به الزيت، البصل المفروم، ثم الثوم المفروم وطماطم البيوريه وقلبي حتى الاحمرار.
- ثم أضيفي البابريكا وكبدة الدجاج حتى تنضج ثم أضيفي دبس الرمان وعصير الرمان ويصبح جاهزا للتقديم.

حلى اللوتس الباردة
إليك طريقة عمل حلى اللوتس الباردة، بمكونات لذيذة وبسيطة غير مكلفة وغنية بالنكهات اللذيذة، حسب «أطيب طبخة».
المكوّنات
بسكويت لوتس مطحون - كوب
زبدة مذوبة - 100 غرام
بسكويت لوتس - كوبان
طبقة القشدة
قشدة - علبة
حليب بودرة - كوب
سكر - نصف كوب
لبن زبادي - كوبان
جبن كريم - نصف كوب.
مقادير التزيين
زبدة لوتس - حسب الرغبة
بسكويت لوتس - حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- في وعاء، نضع البسكويت، بسكويت اللوتس والزبدة. نخلط المزيج حتى نحصل علي عجينة متماسكة. نرصّ مزيج البسكويت في صينية فرن.
- في وعاء، نضع اللبن الزبادي، السكر، الحليب، القشطة وجبن الكريم. نخلط المزيج حتى يتجانس. نفرد المزيج فوق طبقة البسكويت.
- ندخل الصينية إلى الفرن المحمى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية. لـ15 دقيقة حتى ينضج الحلى.
- نخرج الصينية من الفرن ونترك الحلى يبرد على حرارة الغرفة ونزين الوجه بزبدة اللوتس والبسكويت.

سلطة باذنجان ودجاج بالبصل على مائدتك في اليوم الثامن عشر من رمضان
سلطة باذنجان ودجاج بالبصل على مائدتك في اليوم الثامن عشر من رمضان
سلطة باذنجان ودجاج بالبصل على مائدتك في اليوم الثامن عشر من رمضان
سلطة باذنجان ودجاج بالبصل على مائدتك في اليوم الثامن عشر من رمضان
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