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حمام و ممبار بالفريك على مائدتك في اليوم السابع عشر من رمضان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 10:33 صباحا
حمام و ممبار بالفريك على مائدتك في اليوم السابع عشر من رمضان
مجموعة من الوجبات الشهية سهلة التحضير على مائدتك في رمضان (الإنترنت)
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نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم السابع عشر من الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

حساء الفريك بالصلصة
الفريك من الحبوب الشهية الخفيفة والمغذية، ونقدم إليكِ اليوم طريقة تحضيره كحساء في خطوات سهلة وسريعة تعرفي إليها معنا واستمتعي بمذاقها الشهي على مائدتك، وفقًا لموقع «حياتك».
المكونات
2 ملعقة كبيرة فريك.
2 ملعقة كبيرة زبدة.
بصلة متوسطة مفرومة ناعمة.
نصف ملعقة كبيرة شوفان.
2 كوب مرق دجاج أو لحم.
مكعب مرق دجاج.
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
رشة كمون.
رشة بابريكا حلوة.
ملعقة صغيرة صلصة.

طريقة التحضير
- ينقع الفريك في ماء لمدة ساعتين على الأقل.
- في وعاء عميق تذاب الزبدة على نار متوسطة، ويضاف البصل مع التقليب لمدة دقيقتين ويصفى الفريك جيدًا، ويضاف للبصل مع التقليب لمدة دقيقة.
- يضاف الشوفان، والفلفل الأسود، والكاري، والكمون والبابريكا للبصل والفريك ويستمر في التقليب لمدة 5 دقائق.
- يضاف المرق، ومكعب المرق الجاهز، والصلصة للشوفان مع التقليب، ويضاف الملح حسب الرغبة.
- تترك الشوربة على نار هادئة حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم.

حمام بالفريك
تعرفي معنا إلى طريقة سهلة وسريعة لتحضير الحمام بالفريك واستمتعي بتناوله مع عائلتك من صنع يديكِ، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
2 حمام مقطع.
كوبان من الفريك.
كوبان من الصلصة.
كوبان من المرقة.
حبة بصل مفروم.
2 فص ثوم مفروم.
زبد مكعبات.
ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.
ملعقة صغيرة كزبرة.
ملعقة صغيرة قرفة.
ملعقة صغيرة نعناع جاف.
ملعقة صغيرة سبع بهارات.
ملعقة صغيرة بابريكا.

طريقة التحضير
- اغسلي الحمام جيدًا وجففيه ثم تبلي الحمام بنصف خليط الملح والفلفل والقرفة والبهارات السبعة والبابريكا والنعناع المجفف.
- في طاسة، ضعي الزبد ليذوب ثم شوحي فيه البصل وبعده الثوم حتى يتغير اللون، ثم يوضع الفريك ويتحمر جيدًا ونتبله بنفس تتبيلة الحمام بكل أنواع البهارات السابق ذكرها.
- ضعي الصلصة على الفريك ثم المرقة وقلبي جيدًا، ثم ارفعيه من على النار.
- ضعي الفريك في قالب الفرن ثم اغرزي الحمام بداخله وغطيه بالفويل واخبزيه 40 دقيقة، أول 20 دقيقة على حرارة 200 درجة، ثم ارفعي الفويل واخفضي درجة الحرارة إلى 180 درجة، واتركيه في الفرن 20 دقيقة أخرى حتى ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

ممبار بالفريك
نقدم إليكِ طريقة تحضير جديدة ومختلفة للممبار عن طريق حشوه بالفريك بدلاً من الأرز تعرفي على الطريقة معنا وطبقيها بنفسك، وفقًا لموقع «حياتك».
المكونات
2 كوب فريك منقوع
3 بصلات مقطعة مكعبات صغيرة
1/4 كوب زيت
3 طماطم معصورة
بقدونس
شبت
كزبرة
ملح
فلفل أسود
كمون
جنزبيل
شطة
نعناع
طريقة التحضير
- يتم غسل الممبار جيدًا ثم يغسل الفريك وينقع ويصفى.
نضع الزيت ونشوح البصل حتى يصبح لونه ذهبيًا ثم نضيف عصير الطماطم نتبل بملح وفلفل أسود وكمون وشطة وجنزبيل ونعناع.
- يضاف بقدونس وشبت وكزبرة ونخفقها جيدًا، نحشي الممبار بالفريك ثم نسلقه ونجففه ونحمره ويصبح جاهزًا للتقديم.

وافل بالشوكولاتة
نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لتحضير الوافل الشهي مع الشوكولاتة والآيس كريم، لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي من صنع يديكي وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
3 أكواب دقيق
بيضتان
½ كوب زيت
كوب حليب
½ كوب مياه
رشة ملح
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة بيكنغ بودر
رشة فانيليا
شوكولاتة دهن للتزيين
فراولة وموز للتزيين
آيس كريم فانيليا للتزيين
رقائق شوكولاتة للتزيين
طريقة التحضير
- في وعاء نخلط المكونات السائلة جيدا حتى تمتزج، ثم نضيف المواد الجافة تدريجيا.
- ونشغل آلة الوافل حتى تسخن جيدا ثم نضع الوافل حسب حجم الماكينة، وعند النضج نخرجها ونزين بالشوكولاتة.

حساء فريك (الإنترنت)
حساء فريك (الإنترنت)
ممبار بالفريك (الإنترنت)
ممبار بالفريك (الإنترنت)
حمام بالفريك (الإنترنت)
حمام بالفريك (الإنترنت)
وافل شوكولاتة (الإنترنت)
وافل شوكولاتة (الإنترنت)
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