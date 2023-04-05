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«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة الأردنية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أبريل 2023, 02:29 مساء
«المنسف» طبق وطني شعبي صمد عبر آلاف السنين سيدا للمائدة الأردنية
صورة التقطت في مارس 2023 لأشرف مبيضين خلال إعداده طبق المنسف الوطني الأردني في عمان (أ ف ب)
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يُعد «المنسف»، الطبق الوطني الأردني الذي ترتبط نشأته بحرب قديمة وتطور تاريخي، وصمد على مدى آلاف السنين في الأردن، رمزا للأصالة وكرم الضيافة.

ويُطبخ «المنسف» الذي يوصف بأنه «سيد المائدة الأردنية» بلحم الأغنام البلدية، وكرات «الجميد» المحضرة من حليب الأغنام البلدية، والسمن البلدي، والأرز، واللوز والصنوبر لتزيينه وفق «فرانس برس».

حضري المنسف الأردني

ويقول أشرف مبيضين (47 عاما) إن «المنسف طبق مشهور في أكثر من دولة لكن أساسه وأصله من الأردن وهو الألذ ونُسب إلى مملكة مؤاب قديما».

وأُدرِج المنسف في ديسمبر الفائت على لائحة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو».

وجميع مكونات «المنسف» منتجة محليا، ويشتهر على سبيل المثال الجميد الكركي (نسبة إلى محافظة الكرك الواقعة على 118 كيلومترا إلى الجنوب من عمان) والسمن البلقاوي (نسبة إلى محافظة البلقاء التي تبعد نحو 30 كيلومترا إلى شمال غرب عمان).

ويقول المؤرخ والكاتب جورج طريفبرس إن «المنسف كان بالأساس يصنع من ثريد لحم الضأن واللبن وخبز الشراك (خبز رقيق)».

ولاحقا أصبحت المادة الرئيسية للمنسف البرغل (القمح المجروش)، ثم تطور بعد اكتشاف الأرز الذي استخدم في المنسف في فترة متأخرة من القرن التاسع عشر.

ويرتبط «المنسف» تاريخيا بالأردن من خلال حادثة تروى عن الملك ميشع، أحد ملوك مملكة مؤاب التي تأسست في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ودامت إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

وامتدت حدودها على الساحل الشرقي للبحر الميت، من شمال مدينة الكرك (118 كيلومترا إلى الجنوب من عمان) إلى الشوبك (نحو 205 كم جنوب عمان).

ويقول طريف «كان مركز حكم الملك ميشع في الكرك، وكان يعلم جيدا أن اليهود لا يأكلون اللحم المطبوخ باللبن، وفقا لشريعتهم المستمدة من التوراة».

وأضاف «أراد أن يختبر ولاء شعبه المؤابي في الحرب ضد العبرانيين في المعركة الواقعة في القرن التاسع قبل الميلاد، فطلب من شعبه أن يطبخوا اللحم باللبن».

واستجاب شعبه لطلبه، وبهذا وفقا لطريف «نسف ما جاء في التوراة ومنذ تلك الفترة سميت هذه الأكلة بالمنسف».

من جهته، قال الباحث والأكاديمي حسن مبيضين (58 عاما) «التطور في المواد المستخدمة جاء حسب التطور في النتاج الاقتصادي والزراعي وطبيعة الحياة الاقتصادية موضحا أنه قبل الانتقال من حالة الرعي كان إعداد هذه الوجبة يعتمد على اللبن الذي يستخرج من حليب الأغنام مع الخبز فقط».

وهناك أكلات أردنية قد تكون اندثرت مثل «شوربة الجعدة» المحضرة من نبات الجعدة البري والعدس واللبن، أو «الخميعة» وهو طبق حلويات يعد من الخبز المفتت والحليب والسكر، يشبه رقائق الفطور المعروفة اليوم.

إلا أن بعض الأكلات بقيت حاضرة في مناطق محددة، كالمكمورة (طبقات من العجين مع الدجاج والبصل وزيت الزيتون) المعروفة في شمال الأردن، و«المجللة» (خبز مع عويس ومقطع ولبن ولحم مع البصل بالسمن البلدي) في جنوب الأردن.

جزء من التراث وكرم الضيافة
ويقول الباحث مبيضين إن «المنسف وجبة ذات معايير خاصة وطقوس خاصة، وأيضا لأشخاص تربطهم علاقات خاصة بمعنى أنها تُقدم وفق بروتوكول معين للضيافة وطريقة التقديم والترتيب».

وأشار إلى «التعامل مع الضيف يكون وفق الدرجة، لجهة طريقة الاستقبال وطريقة الوداع وطريقة تقديم الأكل، فمثلا يقدم رأس الذبيحة على أكبر سدر لكبير القوم، وأحيانا الرأس والذبيحة كاملة ليشعر الضيف أنه نال من الإكرام أبلغه وأجزله».

وتقليديا يشترك ما بين 12 إلى 14 شخصا في الأكل من سدر المنسف الكبير، مستخدمين أيديهم اليمنى بينما اليسرى تبقى خلف ظهورهم، لكن الوجبات باتت تُقدم بشكل فردي غالبا.

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