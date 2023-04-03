لازانيا وكبدة بالردة على مائدتك اليوم الثاني عشر من رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في اليوم الثاني عشر من الشهر الكريم، تعرفي إليها معنا.

حساء الكرفس

تعرفي إلى طريقة تحضير حساء كرفس وجزر، كحساء لذيذ مفيد في الليالي الباردة، حسب «أطيب طبخة».

المكونات

كيلوغرام جزر مقطع

4 ملاعق كبيرة زيت نباتي

بصل مفروم

5 فصوص ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

لتر ونصف لتر مرق دجاج

كوب كرفس مفروم

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، نحمي الزيت النباتي ونقلي فيه البصل والثوم حتى تذبل المكونات.

نضيف الجزر وننكه الخليط بالملح، والفلفل الأسود والبابريكا.

نضيف مرق الدجاج ونترك الخليط على نار متوسطة حتى تنضج المكونات.

نرفع القدر عن النار ونطحن المكونات بواسطة الخلاط اليدوي.

نضع القدر مجددًا على نار خفيفة ونضيف الكرفس، نترك القدر على نار خفيفة لنحو 5 دقائق ثم نسكب الحساء في طبق التقديم.

كبدة بالردة

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير الكبدة الشهية بانيه بالردة لتعديها في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي، وذلك وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

نصف كيلو كبدة شرائح رقيقة.

ردة للتغطية.

ثمرة فلفل رومي مفروم ناعم.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

- في بولة متوسطة، نضع الفلفل المفروم وعصير الليمون والخل والكمون والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود، ونخلطها جيدا.

- نضع الكبدة في البولة، ونتبلها «ندعكها» بالخليط جيدا، ثم نغطي البولة، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

- نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة ونضع الردة في طبق مسطح وواسع، ثم نغمس الكبدة في الردة لتغطيها من الجانبين.

- نضع الكبدة في الصينية، وندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.

لازنيا بالخضروات

بمكونات بسيطة موجودة في معظم المنازل، تعلمي معنا اليوم طريقة عمل لازانيا بالخضار والجبن اللذيذة جدًا، حسب موقع «هي».

المكونات

1 علبة معكرونة لازانيا

2 حبة كوسة مقطعة شرائح رفيعة

2 حبة باذنجان مقطعة شرائح رفيعة

1 و ½ كوب كريمة للطبخ

½ كوب جبن إيدام مبشور

لصلصة الطماطم:

6 حبات طماطم مقشرة ومهروسة

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

فلفل أحمر حار حسب الرغبة.

طريقة التحضير

لتحضير صلصة الطماطم، سخني الزيت في قدر على نار متوسطة وأضيفي الثوم مع التقليب حتى يتغير لونه.

أضيفي الطماطم المهروسة ومعجون الطماطم وقلبي من جديد.

تبلي المكونات بالملح والفلفل الأسود والفلفل الحار، واتركي المزيج على نار هادئة حتى يسخن قليلًا.

ادهني صينية الفرن بالقليل من الزبدة وضعي طبقة من اللازانيا في القعر، ثم اسكبي نصف كمية الكريمة ونصف كمية الكوسة والباذنجان وثلث كمية الصلصة.

ضعي طبقة ثانية من اللازانيا، ثم اسكبي باقي كمية الكريمة وبقية الخضار وثلث صلصة الطماطم.

ضعي طبقة ثالثة من اللازانيا ووزعي باقي كمية الصلصة بالتساوي ثم انثري الجبن فوقها.

أدخلي الصينية الفرن المحمى مسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج ويذوب الجبن ويحمر، ثم أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل التقديم.

كنافة نابلسية

تعتبر الكنافة من الحلويات الشرقية الشهية، تعرفي على طريقة تحضيرها وأعديها في مطبخكِ في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

1/2 كيلو كنافة.

كوب زبد.

كوب جبن عكاوي محلي.

فستق للتزين.

خطوات التحضير

- نحضر وعاء ونضع في إناء الجبن العكاوي ونغمر الوعائين بالماء لعدة ساعات مع تغيير الماء كل ساعة حتى يتخلص الجبن من ملوحته.

- نضع السمن على الكنافة ثم نقوم بتقطيع الكنافة باليد مع الدعك والتفتيت حتى تختلط الكنافة بالسمن.

- نحضر صينية وندهنها بالزبد، ثم نفرد عليها ثلثي الكنافة، ثم نوزع الجبن العكاوي على وجه الكنافة، ثم نفرد الثلث الباقي من الكنافة على وجه الجبن (لتصبح طبقتين من الكنافة بينهما طبقة من الجبن).

نرش السمن على وجه الكنافة.

- ندخل صينية الكنافة الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ساعة إلا ربع حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبيًّا.

- نخرجها من الفرن وننتظر حتى تبرد، ومن الممكن إضافة بعض المكسرات على الوجه على حسب الرغبة لتصبح جاهزة للتقديم.

لازانيا خضروات (الإنترنت)

كبدة بالردة (الإنترنت)

حساء كرفس (الإنترنت)

كنافة نابلسية (الإنترنت)