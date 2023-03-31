حضري فتة المعكرونة...

في رمضان نقدم لك وصفات جديدة تناسب الشهر الكريم، واليوم تعرفي معنا إلى فتة المعكرونة أو كازا باستا.
وكازا باستا هي أكلة إيطالية مميزة، يمكنك صنعها في المنزل، إليكِ الوصفة المميزة، حسب «شملولة».
المقادير
رشة من الملح
باستا ريجاتوني (3 ملاعق كبيرة)
بصلة مقطعة شرائح (1 قطعة)
باذنجان مقطع شرائح (400 غرام)
ثوم مقطع ناعم (5 فصوص)
رقائق الفلفل الحار (1/2 ملعقة صغيرة)
أوراق الزعتر الطازجة
طماطم باساتا (2 1/2 كوب)
سكر (1 ملعقة كبيرة)
رشة من فلفل أسود
حفنة من أوراق الريحان
جبنة فيتا (200 غرام)
وللتقديم: جبن البارميزان المبشور.
خطوات التحضير
تُغلى الماء المملح وبداخله المعكرونة حتى تصل إلى التسوية.
صفي واحتفظي بنصف كوب ماء معكرونة.
سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة. يُضاف البصل والباذنجان ويُطهى لمدة سبع دقائق حتى يصبح لونه ذهبياً قليلاً.
يُضاف الثوم ورقائق الفلفل وأوراق الزعتر ويُطهى لمدة ثلاث دقائق أخرى.
تضاف الباساتا والسكر وماء المعكرونة ويتبل بالملح والفلفل.
تترك على نار خفيفة لمدة خمس دقائق، ثم يقلب خلال معظم أوراق الريحان.
للتقديم، تُسكب الصلصة فوق المعكرونة، ثم تُغطى بجبنة الفيتا والبارميزان وأوراق الريحان المتبقية.
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