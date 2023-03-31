حضري فتة المعكرونة

القاهرة - بوابة الوسط

في رمضان نقدم لك وصفات جديدة تناسب الشهر الكريم، واليوم تعرفي معنا إلى فتة المعكرونة أو كازا باستا.

وكازا باستا هي أكلة إيطالية مميزة، يمكنك صنعها في المنزل، إليكِ الوصفة المميزة، حسب «شملولة».

المقادير

رشة من الملح

باستا ريجاتوني (3 ملاعق كبيرة)

بصلة مقطعة شرائح (1 قطعة)

باذنجان مقطع شرائح (400 غرام)

ثوم مقطع ناعم (5 فصوص)

رقائق الفلفل الحار (1/2 ملعقة صغيرة)

أوراق الزعتر الطازجة

طماطم باساتا (2 1/2 كوب)

سكر (1 ملعقة كبيرة)

رشة من فلفل أسود

حفنة من أوراق الريحان

جبنة فيتا (200 غرام)

وللتقديم: جبن البارميزان المبشور.