محشي كرنب وبط على مائدتك سابع أيام رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتك في سابع أيام الشهر الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

حساء المشروم بالشعرية

تعرفي معنا إلى طريقة إعداد حساءٍ مغذٍ يساعد على التدفئة خلال طقس الشتاء البارد وهو حساء المشروم بالشعرية، تعرفي على طريقة إعداده معنا وحضريه في مطبخك، وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

400 غرام شعرية

نصف كيلو مشروم شرائح

2 حبة بصل شرائح

كوب ونصف شوربة دجاج

كوب حليب

ربع كوب كريمة طهي

50 غراما زبدة

ملح

فلفل أسود مطحون

ماء للسلق

طريقة التحضير

- نسلق الشعرية في ماء وفير لمدة 10 دقائق وحتى تنضج، ثم نصفيها من الماء ونضع الزبد في وعاء على النار حتى تسخن، ثم نضع فيها البصل وثلاثة أرباع كمية المشروم.

- نقلبها جيدًا حتى تتشوح، ثم نتبلها بالملح والفلفل الأسود، نضيف إلى خليط البصل الشوربة والحليب، ونقلبها جيدًا.

- نترك الخليط على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، ثم نرفعه جانبًا ليهدأ في تلك الأثناء نشوح باقي كمية المشروم في قليل من الزبد، ونضعها جانبًا.

- نضع خليط الشوربة في الخلاط، ونخفقه جيدًا لينعم، ويمكن عمل هذه الخطوة بالهاند بلندر.

- نعيد الشوربة إلى الوعاء مرة أخرى، ونضيف إليها المشروم المتشوح والشعرية المسلوقة، ونقلبها جيدًا.

- نضعها على النار مرة أخرى لمدة 5 دقائق حتى تسخن وتصبح جاهزة للتقديم.

بط بالأرز والمكسرات

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير البط بحشوة الأرز الشهية وأعديه في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

بطة.

كوب أرز بسمتي.

كاري.

زبيب ومكسرات، حسب الرغبة.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

ورق لوري.

بصلة مقطعة.

ملعقتان كبيرتان زبد.

طريقة التحضير

- سخني الزبد في إناء على نار متوسطة، ثم ضعي البصل في الزيت الساخن، ثم ضعي الكاري والزبيب والمكسرات وأخفقي باستمرار.

- ضعي الأرز على البصل والزبيب وقلبي حتى يتحمص الأرز قليلا وضعي ماءً يغلي على النار ثم ضعي به الملح والفلفل وورق اللوري.

- قومي بغسل البطة بالملح والدقيق جيدا، ثم قومي بحشوها بمزيج الأرز والمكسرات وخيطيها من أسفل جيدا حتى لا يخرج الحشو منها.

- ضعي البط في الماء المغلي، ثم اتركيها لمدة 120 دقيقة حتى تنضج، ثم ضعيها في الفرن لتأخذ اللون الذهبي وتصبح جاهزة للتقديم.

محشي الملفوف على الطريقة اللبنانية

يشتهر المطبخ اللبناني بأشهى المأكولات وألذها، لذلك نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير محشي الملفوف باللحم والخضروات، تعلمي معنا وحضري في مطبخك.

المكونات

ورق ملفوف «حسب عدد الأفراد».

150 غراما من الأرز ينقع بالماء لمدة نصف ساعة ثم يصفى.

حبة متوسطة الحجم من البصل مفروم فرما ناعما.

حبة متوسطة الحجم من الطماط٬ مفرومة.

كوب ونصف معدنوس مفروم.

2 ملعقة طعام من زيت الزيتون.

3 ملاعق طعام من النعناع الطازج المفروم.

نصف ملعقة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

نصف كوب عصير ليمون.

500 غرام من لحم البقر قليل الدهن- ستيك.

3 مكعبات من مرقة دجاج.

5 أكواب من الماء المغلي.

ملعقة من النعناع المجفف.

طريقة التحضير

- تُسلق أوراق الملفوف لمدة 5 دقائق أو حتى تصبح قابلة للطي تصفى وينزع الضلع الموجود من الوسط كل ورقة توضع جانبا.

- يخلط البصل المفروم والطماطم والمعدنوس وزيت الزيتون والنعناع الطازج المفروم ومسحوق القرفة والفلفل الأسود والأرز وعصير الليمون في وعاءٍ للخلط.

- توضع ملعقتان كبيرتان من الحشوة على طرف كل من أوراق الملفوف ويطوى الطرفان الخارجيان باتجاه الوسط وتلف الورقة.

- تنسق شرائح ستيك لحم البقر في قدر كبير، تنسق لفائف الملفوف الواحدة إلى جانب الأخرى مع جهة الحاشية نحو الأسفل فوق شرائح اللحم.

- تُذوب مكعبات مرقة الدجاج ماجي ملح أقل في الماء المغلي وتُسكب فوق لفائف الملفوف، يوضع طبق فوقها وترص وتغلى على نار خفيفة لمدة ساعة و30 دقيقة ويصبح جاهزا للتقديم.

بسبوسة بالقشدة

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير حلوى البسبوسة الشهية مع القشدة لتعديها في مطبخكِ بسهولة، وفقًا لموقع «يمي».

المكونات

3 حبات بيض.

2 ملعقة صغيرة فانيلا.

3 أكواب سميد.

كوب حليب بودرة.

زيت نباتي

جوز الهند.

باكنغ باودر.

للقشدة

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ماء ورد أو فانيلا سائلة.

2 كوب حليب.

قومي بخلط مكونات القشدة جميعها على نار هادئة حتى يشتد قوامها.

للقطر

2 كوب ماء.

4 أكواب سكر.

عصرة ليمون.

قرفة.

طريقة التحضير

- اخلطي البيض والزيت مع الفانيلا وضعي السميد وجوز الهند واخلطي المكونات جيدًا.

- أضيفي الحليب مع الباكنغ باودر واخفقي جيدًا إلى أن يتماسك الخليط بعض الشيء.

- أحضري صينية وادهنيها بالزيت والدقيق ثم أسكبي نصف الكمية وضعيها في الفرن على درجة حرارة 180 إلى أن تنضج.

- أخرجيها من الفرن وضعي عليها القشدة التي تم تحضيرها، ثم ضعي النصف الثاني من الخليط.

- ضعيها في الفرن وشغلي الشواية بحيث تكون الصينية في قاع الفرن على آخر طبقة واتركيها حتى تنضج، ثم أخرجي الصينية واسقيها بالقطر البارد وتصبح جاهزة للتقديم.

حساء مشروم (الإنترنت)

بط (الإنترنت)

محشي كرنب (الإنترنت)

بسبوسة بالقشدة (الإنترنت)