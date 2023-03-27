سلطة حمص ولحم بالهريسة في خامس أيام رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في خامس أيام الشهر الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

سلطة حمص

سلطة الحمص من أهم السلطات والمقبلات على مائدتكِ لفتح الشهية.. نقدم إليك طريقة تحضيرها على الطريقة الهندية لتعديها بسهولة، وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

حمص عادي منقوع.

بصلة.

حبتان ثوم.

زنجبيل مفروم.

ملعقتان زيت.

رشة بهارات.

ربع ملعقة كمون.

ربع ملعقة قرنفل.

ربع ملعقة جوزة الطيب.

فلفل أخضر بارد.

طماطم.

كزبرة خضراء مفرومة.

فلفل أخضر حار.

طحينة.

طريقة التحضير

- ضعي البصلة في الزيت على النار، ثم أضيفي إليها القرنفل والثوم والزنجبيل وحركي المكونات جيدًا ثم ضعي الفلفل البارد والحار والكزبرة والطماطم.

- حركي المكونات ثم ضعي عليها الحمص وقلبيها.

- أضيفي ماء سلق الحمص، نحو كوب واحد منه ثم اتركي المكونات على نار خفيفة لمدة نصف ساعة. إذا احتاج المزيد من الماء أضيفي قليلًا منه ثم ضعي الكمون والبهارات وجوزة الطيب والملح ويصبح طبقك جاهزًا للتقديم.

عصبان بالفريك

نقدم إليكِ طريقة تحضير جديدة ومختلفة للعصبان عن طريقة حشوه بالفريك بدلا من الأرز، تعرفي إلى الطريقة معنا وطبقيها بنفسك، وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

2 كوب فريك منقوع

3 بصلات مقطعة مكعبات صغيرة

1/4 كوب زيت

3 طماطم معصورة

معدنوس

شبت

كزبرة

ملح

فلفل أسود

كمون

جنزبيل

شطة

نعناع

طريقة التحضير

- يتم غسل العصبان جيدًا ثم يغسل الفريك وينقع ويصفى.

- نضع الزيت ونشوح البصل حتى يصبح لونه ذهبيًا ثم نضيف عصير الطماطم نتبل بملح وفلفل أسود وكمون وشطة وجنزبيل ونعناع.

- يضاف معدنوس وشبت وكزبرة ونخفقها جيدًا، ثم نحشي العصبان بالفريك ثم نسلقه ونجففه ونحمره ويصبح جاهزًا للتقديم.

لحم بالهريسة

ذوقي طعم طبق سوتيه اللحم بصوص الهريسة من المطبخ الليبي، بطريقة سهلة وبسيطة.

المكونات

نصف كيلو لحم مقطع شرائح رفيعة

2 بصلة مفرومة

كوب ماء ساخن

4 فصوص ثوم مهروسة

ملح

ملعقة كركم صغيرة

2 ملعقة كبيرة صوص هريسة

ملعقة كبيرة بردقوش مطحون

ثمرة فلفل رومي أحمر مقطع شرائح

2 ملعقة كبيرة سمن

البردقوش

طريقة التحضير

- يحمر البصل واللحم ويقلب جيدًا في إناء على نار متوسطة الحرارة حتى يقترب من النضج.

- يضاف إليه صوص الهريسة والكركم والفلفل المقطع والبردقوش والملح وكوب ماء ساخن.

- يمكن إضافة ملعقة كريمة لباني حتى ينضج.

بلح الشام بالشوكولاتة

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير بلح الشام بالشوكولاتة وأعديه في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

ملعقة كبيرة سكر

120 غرام زبد

كوب ماء

رشة ملح

كوب طحين

3 بيضات كبيرة

فانيليا

زيت للقلي

نصف كوب نوتيلا مذوبة في حمام مائي للحشو

للتغطية

نصف كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

طريقة التحضير

- ضعي الماء مع ملعقة السكر والزبد والملح على نار عالية حتى يذوب الزبد ثم خفضي الحرارة وأضيفي الطحين وقلبي لدقيقة ثم ارفعي الخليط من على النار.

- أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع التقليب ثم أضيفي الفانيليا.

- ضعي الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة حتى يسخن.

- استعملي كيس الحلواني لتشكيل العجينة أصابع وضعيها في الزيت مباشرة حتى تتحول للون الذهبي.

- أخرجي بلح الشام على ورق ماص للزيت ثم قلبيه في خليط السكر والقرفة.

- بردي بلح الشام ثم استخدمي حقنة الحشو لحشو الفطائر بالنوتيلا.

سلطة حمص (الإنترنت)

لحم بالهريسة (الإنترنت)

ممبار بالفريك (الإنترنت)

بلح الشام (الإنترنت)