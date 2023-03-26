السودانيون يشربون «الحلو المر» في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

في إحدى ضواحي الخرطوم، تجلس وصال عبدالغني أمام إناء معدني كبير وُضع على موقد يعمل بالحطب المشتعل، لتعد «الحلو المر».. وهو المشروب الأشهر لدى السودانيين في رمضان.

وفي قرية أم عُشر جنوب العاصمة، تمسك هذه المرأة السودانية بلوح خشبي مسطّح صغير وتبسط عجينة الذرة التي يُصنع منها هذا المشروب المحلي، فوق سطح الإناء الساخن.

وتقول عبدالغني وهي ترتدي ثوباً سودانياً تقليدياً برتقالي اللون «لقد ورثنا (مشروب) الحلو المر من أمهاتنا وجداتنا»، وتضيف المرأة (43 عاما) أنه «مشروب أساسي تُعتبر المائدة فارغة من دونه»، وفق «فرانس برس».

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على الرغم من الحيرة التي يوحي بها اسمه، فإن السودانيين يعتبرون هذا المشروب المكافأة المنعشة التي يستحقونها بعد نهار طويل من الصيام.

واعتادت السودانيات في شهر صوم المسلمين، حسب ما تؤكد عبدالغني، أن يجتمعن سويّة لتجهيز المشروب وتوزيعه في ما بينهن على أسرهن.

وتشير عبدالغني التي كانت جالسة مع بعض النساء للمساعدة في تحضير المشروب، فيما أطفالهن يلعبون حولهن، إلى أن النسوة في المدن لا يحضّرن بأنفسهنّ هذا المشروع، لكن «لا يزال يتعين عليهنّ تقديم الحلو المر على المائدة.. فيشترينه جاهزا».

قبل انطلاق شهر رمضان

وتوضح الشابة السودانية أن تحضير هذا المشروب يبدأ قبل انطلاق شهر رمضان بأسابيع عدة، إذ يتعين حصد الذرة النابتة وتجفيفها في الشمس، ثم طحنها قبل مزجها مع توابل معينة، مثل الحلبة أو الكمون.

ثم يُنقع الخليط لأيام مع السكر والماء، قبل الانتقال إلى مرحلة التقليب على النار، وفق «فرانس برس».

بمجرد أن تبرد العجينة، تُغمر في الماء البارد وتُنقع مجددا حتى ينتج عنها مشروب أحمر داكن اللون يشبه الشاي، لكنّه يُقدم باردا حتى يساعد في تخفيف حدة المناخ الحار الجاف.

ويتوقع خبراء المناخ أن يكون السودان من بين أكثر خمسة بلدان في القارة الأفريقية تضررا جراء تبعات الاحترار المناخي بحلول نهاية القرن الحالي.

الحلو المر في السفارة الأميركية

ولا يتباهى السودانيون وحدهم بصناعة «الحلو المر» وتحضيره، فوصل الاهتمام به إلى السفارة الأميركية بالخرطوم التي نشرت على حسابها على «تويتر» صورا عن فعاليات يوم خصصته لهذا المشروب الوطني.

وتقول عبدالغني «يمكن أن نعلم بحلول رمضان هنا عند شم رائحة الحلو المر تفوح من المنازل».

امرأة سودانية تحضّر مشروب الحلو المر المحبب في السودان خلال شهر رمضان، في قربة أم عشر جنوبي العاصمة الخرطوم في 20 مارس 2023 (أ ف ب)

السفارة الأميركية بالخرطوم نشرت على حسابها على «تويتر» صورا عن فعاليات يوم خصصته لهذا المشروب الوطني (تويتر)

السفارة الأميركية بالخرطوم نشرت على حسابها على «تويتر» صورا عن فعاليات يوم خصصته لهذا المشروب الوطني (تويتر)

السفارة الأميركية بالخرطوم نشرت على حسابها على «تويتر» صورا عن فعاليات يوم خصصته لهذا المشروب الوطني (تويتر)