معكرونة جارية ولحم بالموزاريلا على مائدتك في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ مجموعة من الوجبات يمكنكِ الاختيار منها لتحضير طعام أسرتكِ في رابع أيام الشهر الكريم، تعرَّفي إليها معنا.

سلطة الطماطم

نُقدِّم إليكِ اليوم طبقًا جانبيًّا من المطبخ التركي هو سلطة الطماطم، ويمكن تقديمها مع لحم أو دجاج مشوي.

المكونات

كوب ونصف جوز «مفروم خشن».

نصف كوب دبس الرمان.

ربع كوب زيت الزيتون.

ملح.

6 ثمرات طماطم «كبيرة الحجم / مفرومة مكعبات»

البصل الأخضر كوب «مفروم».

كوبا بقدونس «طازج ومفروم».

كوب نعناع «طازج ومفروم».

ثمرة خيار.

فلفل أخضر حار: قرن «مفروم».

طريقة التحضير

- سخني الفرن على حرارة 350 درجة ثم ضعي الجوز في طاجن مبطن بورق الزبدة وأدخليه الفرن لمدة 8 دقائق حتى يتحمر ويتحمص ثم أزيليه من الفرن واتركيه ليبرد.

- اخلطي دبس الرمان مع زيت الزيتون والملح في طبق، ثم اخلطي الطماطم والنعناع والبصل الأخضر والبقدونس والخيار والفلفل الحار في طبق واسع.

- اضيفي مزيج دبس الرمان والزيت والملح.

معكرونة جارية

المعكرونة الجارية من الأكلات الشهية التي يشتهر بها المطبخ الليبي، وهي سهلة وسريعة التحضير.

تعرفي على طريقة تحضيرها في مطبخك وفقاً لصفحة «فتافيت ليبية» على «فيسبوك».

المكونات

كيلو معكرونة خرز أو إسباغيتي.

كيلو لحم خروف.

بصلة.

حبتان من الطماطم.

2 فلفل أخضر.

فصان من الثوم.

ملعقتا كزبرة خضرة مطحونة.

زيت.

بهارات وملح.

طماطم معجون ثلاث ملاعق.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

- يوضع الزيت في الطنجرة ويسكب عليه البصل مع ملعقة من الملح الي أن يصفر لونه.

- يوضع اللحم عليه ويحمر قليلاً، ثم توضع باقي البهارات ومعجون الطماطم ويقلب قليلاً، ثم يسكب عليه ماء إلي أن ينضج اللحم.

- يضاف الماء ليغطي اللحم، وبعد الغليان يضاف إليها المعكرونة، وقبل النضج بقليل يوضع عليها قرون من الفلفل الحار وقليل من البقدونس وتصبح جاهزة للتقديم.

لحم بالموزاريلا

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير شرائح اللحم الشهية مع الموزاريلا وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

4 شرائح لحم بتلو.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

2 ملعقة كبيرة زبد.

بصلة.

جزرة.

رشة ملح.

كوب جبن موزاريلا.

رشة زعتر مجفف.

رشة فلفل أسود مطحون.

نصف كوب مرق اللحم.

طريقة التحضير

- تتبل قطع اللحم بالملح والفلفل والزعتر، وفي طاسة على النار نضع الزيت ونقطع اللحم وتقلى على الجانبين.

- نضيف البصل والجزر ونقلب، ونضيف المرق ونهدئ النار ونتركها لمدة نصف ساعة حتى ينضج اللحم.

- ترص شرائح اللحم في طبق الفرن، ثم يرش الجبن فوق شرائح اللحم ونضعه في الفرن، حتى يسيح الجبن وتصبح جاهزة للتقديم.

كيكة التمر

تعد كيكة التمر من الحلويات المغذية والمفيدة للغاية، وهنا نقدِّم لكِ طريقة تحضيرها بشكل سريع وسهل مع صوص التوفي، وفق «شملولة».

المكونات

8 ملاعق كبيرة زبدة (مقادير كيك التمر).

كوب سكر بني.

بيضة.

1/4 كيلو تمر مخلي.

كوب ونصف دقيق.

2 ملعقة صغيرة بيكينغ باودر.

1 ملعقة صغيرة القرفة.

رشة ملح.

1/2 كوب ماء.

15 ملعقة كبيرة زبدة (مقادير صوص التوفي).

1 كوب سكر بني.

1 كوب كريمة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

تحضير كيك التمر

نحضر وعاءً كبيرًا ونضع فيه الزبدة والسكر، ونخلط بالمضرب الكهربائي حتى يختلط السكر بالزبد.

نضع البيضة لخليط الزبد ونستمر في الخلط حتى تختفي البيضة.

نضيف التمر لخليط الزبد ونقلب بملعقة عادية.

في طبق جديد نضع الدقيق والبيكنغ باودر والقرفة والملح ونقلب كل المكونات الجافة معًا.

نضيف المكونات الجافة لخليط الزبدة والتمر ثم نضيف الماء ونقلب الخليط بملعقة كبيرة حتى تتكون عجينة كيكة التمر.

نحضر صينية ونبطنها بالقليل من الدقيق والزبدة، ثم نفرد فيها خليط كيكة التمر.

ندخل الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة.

صوص التوفي

في وعاء على النار نضع الزبدة والسكر البني والكريمة والملح مع التقليب بمضرب سلك يدوي ونقلب حتى تذوب الزبدة و يختفي السكر.

نترك الخليط على النار مع التقليب حتى نحصل على خليط صوص التوفي.

سلطة طماطم (الإنترنت)

لحم بالموزاريلا (الإنترنت)

معكرونة جارية (الإنترنت)

كيك تمر (الإنترنت)