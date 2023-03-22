سلطة أفوكادو وخس

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة الأفوكادو بالذرة والخس وصفة مميزة مفيدة وصحية مناسبة للريجيم، تحضر بطريقة سهلة من الافوكادو والخس والبندورة والذرة وصلصة الحليب مع صوص حار لذيذة وشهية، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

حبة مقطعة: أفوكادو - بصل - غريب فروت - خس

15 حبة بندورة كرزية مقطعة نصفين

علبة ذرة 300 غرام

لتحضير الدريسينغ: ¾ كوب حليب زبادي

5 ملاعق كبيرة صوص حار

4 ملاعق كبيرة جبنة بارميزان - عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة عصير غريب فروت

½ ملعقة صغيرة: ريحان مجفف - ملح