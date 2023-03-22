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سلطة أفوكادو وخس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 مارس 2023, 04:30 مساء
سلطة أفوكادو وخس
سلطة الأفوكادو بالذرة والخس وصفة مميزة مفيدة وصحية مناسبة للريجيم (الإنترنت)
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سلطة الأفوكادو بالذرة والخس وصفة مميزة مفيدة وصحية مناسبة للريجيم، تحضر بطريقة سهلة من الافوكادو والخس والبندورة والذرة وصلصة الحليب مع صوص حار لذيذة وشهية، وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
حبة مقطعة: أفوكادو - بصل - غريب فروت - خس
15 حبة بندورة كرزية مقطعة نصفين
علبة ذرة 300 غرام
لتحضير الدريسينغ: ¾ كوب حليب زبادي
5 ملاعق كبيرة صوص حار
4 ملاعق كبيرة جبنة بارميزان - عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة عصير غريب فروت
½ ملعقة صغيرة: ريحان مجفف - ملح

طريقة التحضير
- نخلط الأفوكادو والبصل والغريب فروت والخس والبندورة والذرة في وعاء ثم نخلط مكونات الدريسينغ معا، التي هي حليب الزبادي وصوص حار وعصير الليمون والبارميزان مع الريحان المجفف والملح، ونقلب جيدا ثم نقوم بسكب الصوص المحضر فوق الخضار المقطع ونقلب جيدا ثم نسكب في طبق التقديم.

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