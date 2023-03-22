بقلاوة ليالي لبنان وصفة حلى مميزة من المطبخ اللبناني، تحضر بطريقة سهلة من رقائق عجينة البقلاوة محمرة وطبقة من الفستق الحلبي.
تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
12 ورقة عجينة بقلاوة
4 ملاعق كبيرة زبدة مذابة
كوب فستق حلبي مقطع
3 ملاعق كبيرة قطر أو شيرة
ملعقة كبيرة ماء زهر
3 أكواب حليب سائل
¾ كوب سميد خشن
½ كوب سكر
¼ كوب حليب ناشف
ملعقة كبيرة ماء زهر أو مستكة مطحونة
علبة قشدة 250غرام
2 ظرف كريمة بودرة
ملعقة صغيرة : فانيلا - ماء الزهر
للتزيين:
2 ملعقة كبيرة ورد محمدي أو مربى الورد
فستق حلبي
طريقة التحضير
- نحضر صينية ذات حافة عالية نفرد الطبقة الأولى من رقائق العجين وندهن بالزبدة المذابة ثم نفرد فوقها الطبقة الثانية وندهنها بالزبدة، ونكرر العملية حتى انتهاء كامل الكمية وبالسكين نتخلص من الزوائد على حافة الصينية ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 12 دقيقة حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي،ثم في وعاء نخلط الفستق الحلبي مع القطر وماء الزهر ونقوم بفرده في الصينية.
- لتحضير طبقة ليالي لبنان نضع الحليب السائل والبودرة في وعاء على نار متوسطة ونضيف السميد الخشن والسكر وماء الزهر أو المستكة ونقلب لمدة عشر دقائق حتى يثقل القوام.
- نقوم بسكبه فوق الفستق الحلبي في الصينية وندخلها الثلاجة لمدة 60 دقيقة حتى تبرد ويتماسك الحليب في هذه الأثناء نضع القشدة في وعاء ونضيف فوقه بودرة الكريمة والفانيلا وماء الزهر ونخفق جيداً بالخفاقة الكهربائية لمدة ست دقائق حتى يثقل القوام نسكب ثلث الكمية في الصينية فوق طبقة الحليب وباقي الكمية نفرغها بكيس الحلواني ونزين الوجه بها ومن ثم نرش الفستق الحلبي والورد نسكب في طبق التقديم.
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