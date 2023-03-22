بقلاوة ليالي لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

بقلاوة ليالي لبنان وصفة حلى مميزة من المطبخ اللبناني، تحضر بطريقة سهلة من رقائق عجينة البقلاوة محمرة وطبقة من الفستق الحلبي.

تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

12 ورقة عجينة بقلاوة

4 ملاعق كبيرة زبدة مذابة

كوب فستق حلبي مقطع

3 ملاعق كبيرة قطر أو شيرة

ملعقة كبيرة ماء زهر

3 أكواب حليب سائل

¾ كوب سميد خشن

½ كوب سكر

¼ كوب حليب ناشف

ملعقة كبيرة ماء زهر أو مستكة مطحونة

علبة قشدة 250غرام

2 ظرف كريمة بودرة

ملعقة صغيرة : فانيلا - ماء الزهر

للتزيين:

2 ملعقة كبيرة ورد محمدي أو مربى الورد

فستق حلبي