كفتة أرز باللحم

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة الأرز الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

½ كيلو لحم مفروم

2 كوب أرز مطحون

حزمة شبت مفروم

حزمة بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات

2 فص ثوم مفروم

حبة بصل مقطع صغير

زيت للتحمير

500 غرام طماطم عصير

حبة بصل مبشور

2 عدد بطاطس مقطعة مكعبات

طريقة التحضير

- يعجن اللحم المفروم مع الأرز المطحون والشبت والبقدونس والبهارات في الكبة مع الثوم والبصل ونخلطهم معا جيدا.

- بعد العجن يشكل على هيئة كرات صغيرة أو أصابع حسب الرغبة ثم تحمر في زيت غزير.