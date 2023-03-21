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كفتة أرز باللحم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 11:05 صباحا
كفتة أرز باللحم
طريقة سهلة وسريعة لتحضير كفتة الأرز الشهية (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير كفتة الأرز الشهية لتعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
½ كيلو لحم مفروم
2 كوب أرز مطحون
حزمة شبت مفروم
حزمة بقدونس مفروم
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة بهارات
2 فص ثوم مفروم
حبة بصل مقطع صغير
زيت للتحمير
500 غرام طماطم عصير
حبة بصل مبشور
2 عدد بطاطس مقطعة مكعبات

طريقة التحضير
- يعجن اللحم المفروم مع الأرز المطحون والشبت والبقدونس والبهارات في الكبة مع الثوم والبصل ونخلطهم معا جيدا.
- بعد العجن يشكل على هيئة كرات صغيرة أو أصابع حسب الرغبة ثم تحمر في زيت غزير.

لصلصة الكفتة
- في حلة بها زيت ساخن نضع البصل المبشور ونقلب حتى الاصفرار ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم مع معلقة صلصة ونتركها حتى تتسبك، ثم نتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات، ونضيف الكفتة لمدة خمس قائق، ثم نضع مكعبات البطاطس ونتركها حتى تمام النضج وتصبح جاهزة للتقديم.

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