فتة باذنجان شهية بالرمان

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير فتة الباذنجان مع دبس الرمان لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

450 غراما من الباذنجان

400 غرام من اللحم المفروم

1/4 كوب من دبس الرمان

250 غراما من صلصة الطماطم

زيت للقلي

3 أرغفة من الخبز العربي

1/2 كوب من الصنوبر

1/2ملعقة صغيرة من الملح

رشة من البهارات السبعة

رشة من السماق

ملعقة صغيرة من الزبد

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

350 غراما من لبن الزبادي

8 فصوص من الثوم مهروس

ملعقة كبيرة من الطحينة