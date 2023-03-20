فتة باذنجان شهية بالرمان...

نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير فتة الباذنجان مع دبس الرمان لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
450 غراما من الباذنجان
400 غرام من اللحم المفروم
1/4 كوب من دبس الرمان
250 غراما من صلصة الطماطم
زيت للقلي
3 أرغفة من الخبز العربي
1/2 كوب من الصنوبر
1/2ملعقة صغيرة من الملح
رشة من البهارات السبعة
رشة من السماق
ملعقة صغيرة من الزبد
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
350 غراما من لبن الزبادي
8 فصوص من الثوم مهروس
ملعقة كبيرة من الطحينة
طريقة التحضير
- نقشر الباذنجان، ثم نقطعه إلى مكعبات صغيرة، ونرش عليه الملح، ثم نتركه فوق وعاء ليتصفى لمدة ساعة.
- نسخن الزيت في قدر على النار، ثم نقلي اللحم إلى أن ينضج، وننكهه بالملح، والبهارات السبعة، والسماق، ونحرك جيدا ونصفي اللحم فوق وعاء.
- نقطع الخبز العربي إلى مكعبات صغيرة، ثم نضعه في وعاء، ونخلطه مع زيت الزيتون.
- نضع الخبز في صينية ، وندخله إلى الفرن إلى أن يصبح مقرمشا ونسخن قليلا من الزيت في قدر على النار، ثم نقلي قطع الباذنجان.
- نعيد اللحم إلى القدر، ونضيف إليه الباذنجان، ثم دبس الرمان، وصلصة الطماطم، ونترك الخليط على نار متوسطة لمدة عشرين دقيقة.
- نُذوب الزبد في مقلاة على النار، ونقلي بها الصنوبر.
- نمزج اللبن مع الطحينة، والثوم المهروس نسكب الباذنجان، واللحم في طبق التقديم، ونسكب فوقهما مزيج الحليب والطحينة، ثم نُزين الوجه بالخبز والصنوبر وتصبح جاهزة للتقديم.
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