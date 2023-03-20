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فتة باذنجان شهية بالرمان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 مارس 2023, 03:25 مساء
فتة باذنجان شهية بالرمان
طريقة سهلة وسريعة لتحضير فتة الباذنجان مع دبس الرمان.
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نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير فتة الباذنجان مع دبس الرمان لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
450 غراما من الباذنجان
400 غرام من اللحم المفروم
1/4 كوب من دبس الرمان
250 غراما من صلصة الطماطم
زيت للقلي
3 أرغفة من الخبز العربي
1/2 كوب من الصنوبر
1/2ملعقة صغيرة من الملح
رشة من البهارات السبعة
رشة من السماق
ملعقة صغيرة من الزبد
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
350 غراما من لبن الزبادي
8 فصوص من الثوم مهروس
ملعقة كبيرة من الطحينة

طريقة التحضير
- نقشر الباذنجان، ثم نقطعه إلى مكعبات صغيرة، ونرش عليه الملح، ثم نتركه فوق وعاء ليتصفى لمدة ساعة.
- نسخن الزيت في قدر على النار، ثم نقلي اللحم إلى أن ينضج، وننكهه بالملح، والبهارات السبعة، والسماق، ونحرك جيدا ونصفي اللحم فوق وعاء.
- نقطع الخبز العربي إلى مكعبات صغيرة، ثم نضعه في وعاء، ونخلطه مع زيت الزيتون.
- نضع الخبز في صينية ، وندخله إلى الفرن إلى أن يصبح مقرمشا ونسخن قليلا من الزيت في قدر على النار، ثم نقلي قطع الباذنجان.
- نعيد اللحم إلى القدر، ونضيف إليه الباذنجان، ثم دبس الرمان، وصلصة الطماطم، ونترك الخليط على نار متوسطة لمدة عشرين دقيقة.
- نُذوب الزبد في مقلاة على النار، ونقلي بها الصنوبر.
- نمزج اللبن مع الطحينة، والثوم المهروس نسكب الباذنجان، واللحم في طبق التقديم، ونسكب فوقهما مزيج الحليب والطحينة، ثم نُزين الوجه بالخبز والصنوبر وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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