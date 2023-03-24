معجنات جاهزة للتحضير

القاهرة - بوابة الوسط

إليكِ مجموعة نصائح ستفيدك خلال شهر رمضان، إذ يمكنك تحضير بعض العجائن بكميات كافية لتوفير وقتك في الأيام القادمة من الشهر الكريم.

وسنبدأها بتحضير عدد من المعجنات التي تقلى عادة في الزيت، وسنضعها في الفريزر نيئة، فتكون جاهزة لنخرجها ونقليها فورا دون الحاجة إلى إذابة الثلج عنها.

السمبوسك

- بما أن أي مائدة رمضانية لا تكتمل دون السمبوسك، ننصحك بأن تحضري مجموعات منها بحشوات مختلفة (الجبن، الدجاج، اللحم) وتقسميها في علب صغيرة منفصلة في الفريزر، وعند الحاجة، تخرجينها وتقلينها فورا لتقدميها على سفرتك.

الرقاق

- الرقاق نوع آخر من المعجنات، يمكن أن تحضر سابقا وتحفظ في الفريزر، وهي، كالسمبوسك، لا تحتاج إلى إذابة الثلج عنها قبل قليها.

السبرينغ رولز

- وهي مقبلات من المطبخ الصيني، لذيذة وسهلة التحضير: اشتري العجينة جاهزة وحضري الحشوة التي تفضلين ثم احشي الحبات وضعيها في الفريزر، فتخرجينها عندما تحتاجين إليها وتقلينها فورا، افصلي دوما الحبات عن بعضها بواسطة ورق الزبدة أو النيلون حتى تستطيعي التحكم بالكمية التي تخرجينها من الفريزر.