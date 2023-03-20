ستيك صحي في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة سهلة وصحية لتحضير ستيك المشوي مع الخضروات لتعديها في مطبخك بسهولة، وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

ستيك فيليه أو قطع من لحم الستيك الخاصة للشوي.

100 غرام من الزبد أو نصف كوب زيت زيتون.

3 فصوص من الثوم.

رشة ملح.

كمية صغيرة من المعدنوس المفروم.

القليل من الملح والفلفل.

كمية قليلة من الجزر المقشر.

بروكلي.

بطاطس مقطعة إلى مكعبات.

بصل مقطع إلى شرائح.

فطر مقطع.

ذرة.