تشيز كيك بالطريقة التونسية...

تعرفي معنا إلى خطوات عمل تشيز كيك على الطريقة التونسية، في خطوات سهلة وبسيطة، حسب «سوبر ماما».
مقادير
½ 1 كوب (195 غراما) بسكويت سادة مطحون ناعما.
6 ملاعق كبيرة (75 غراما) زبد.
¼ كوب (50 غراما) + 2 ملعقة كبيرة (20 غراما) سكر.
كوب (226 غرام) جبن كريمي. ½ كوب (100 مل) كريمة مخفوقة.
2 ملعقة كبيرة (30 مل) عصير ليمون.
صوص فراولة.
طريقة تحضير
اخلطي البسكويت مع الزبد وملعقتين من السكر، وافركي المكونات معا.
استخدمي قالب كيك مدورا، وبطّنيه بورق الزبدة، ثم ضعي طبقة البسكويت، وزعيها واضغطي عليها جيدا.
غطي القالب، وأدخليه الفريزر، حتى تتماسك طبقة البسكويت.
حضري الطبقة الثانية، اخفقي الجبن الكريمي بالخلاط اليدوي، ثم أضيفي كمية السكر المتبقية وعصير الليمون، واخفقي مرة أخرى جيدا حتى تتجانس المكونات.
في وعاء آخر اخفقي الكريمة، ثم أضيفي نصف الكمية إلى خليط الجبن، وقلبي جيدا.
أضيفي كمية الكريمة المتبقية، وقلبي مرة أخرى، ثم ضعي الخليط فوق طبقة البسكويت، ووزعيها جيدا.
أعيدي قالب الكيك إلى الفريزر مرة أخرى، واتركيه ساعة.
زيني التشيز كيك بصوص الفراولة، أو حسب رغبتك. أدخليها الثلاجة مرة أخرى، حتى يتماسك الصوص، ثم قطعيها وقدميها باردة.. وصحتين.
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