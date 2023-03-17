تشيز كيك بالطريقة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى خطوات عمل تشيز كيك على الطريقة التونسية، في خطوات سهلة وبسيطة، حسب «سوبر ماما».

مقادير

½ 1 كوب (195 غراما) بسكويت سادة مطحون ناعما.

6 ملاعق كبيرة (75 غراما) زبد.

¼ كوب (50 غراما) + 2 ملعقة كبيرة (20 غراما) سكر.

كوب (226 غرام) جبن كريمي. ½ كوب (100 مل) كريمة مخفوقة.

2 ملعقة كبيرة (30 مل) عصير ليمون.

صوص فراولة.