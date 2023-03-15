نقدم لك طريقة عمل سلطة الجزر والملفوف بحسب موقع «موضوع».
المكونات
- نصف حبة من الملفوف الأحمر الصغير، والمقطع إلى شرائح رقيقة
- نصف حبة صغيرة من الملفوف الأبيض، والمقطع إلى شرائح رقيقة
- حبتان من الجزر متوسط الحجم والمبروش
- نصف حبة من الخس الأميركي المدور
- من ثماني إلى عشر حبات من طماطم الشيري، والمقطعة إلى أنصاف
- نصف كوب من جبن الشيدر المبشور
- شرائح من الزيتون الأسود
- عشر ورقات مفرومات من أوراق الريحان الطازج
مكونات صلصة سلطة الملفوف والجزر:
- فصان كبيران من الثوم المهروس
- أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون
- نصف كوب من زيت الزيتون
- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض
- ملعقة صغيرة من الريحان المُجفف
- ملح -حسب الرغبة-
- رشة من الفلفل الحار الخشن والمجفف
- ربع ملعقة صغيرة من السكر
طريقة التحضير
- خلط جميع الخضروات الورقية مع بعضها البعض، ثم إضافة الجزر إلى هذه الخضراوات، وخلط جميع المكونات معا.
- توزيع الخضروات والجزر في طبق التقديم.
- إضافة الطماطم والزينون والجبن إلى الخضروات. تحضير صلصة السلطة، وذلك من خلال خلط جميع مكوّناتها مع بعضها بعضا.
- سكب صلصة السلطة فوق سلطة الملفوف والجزر، وبعد ذلك تكون جاهزة للتقديم.
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