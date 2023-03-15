سلطة الجزر والملفوف

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك طريقة عمل سلطة الجزر والملفوف بحسب موقع «موضوع».

المكونات

- نصف حبة من الملفوف الأحمر الصغير، والمقطع إلى شرائح رقيقة

- نصف حبة صغيرة من الملفوف الأبيض، والمقطع إلى شرائح رقيقة

- حبتان من الجزر متوسط الحجم والمبروش

- نصف حبة من الخس الأميركي المدور

- من ثماني إلى عشر حبات من طماطم الشيري، والمقطعة إلى أنصاف

- نصف كوب من جبن الشيدر المبشور

- شرائح من الزيتون الأسود

- عشر ورقات مفرومات من أوراق الريحان الطازج

مكونات صلصة سلطة الملفوف والجزر:

- فصان كبيران من الثوم المهروس

- أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون

- نصف كوب من زيت الزيتون

- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض

- ملعقة صغيرة من الريحان المُجفف

- ملح -حسب الرغبة-

- رشة من الفلفل الحار الخشن والمجفف

- ربع ملعقة صغيرة من السكر