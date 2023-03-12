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مسخن بالسماق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 04:14 مساء
مسخن بالسماق
مسخن الدجاج الشهي مع السماق لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير مسخن الدجاج الشهي مع السماق لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه في خطوات سهلة وسريعة، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
صدر دجاج
2 حبة بصل
ملح
فلفل
سماق
رقائق السبرينج رول
زيت زيتون.

طريقة التحضير
- يقطع البصل والدجاج إلى شرائح وفي قدر، تضاف 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون ويضاف الدجاج ويقلى لـ4 دقائق، ثم يضاف البصل ويطبخ حتى يطرى، يترك لـ3 دقائق ثم يضاف الملح والفلفل والسماق.
- يضاف القليل من خليط الدجاج بالتساوي في وسط كل رقاقة سامبوسة تلف الرقائق وتوضع في صينية خبز.
- يدهن وجه كل لفافة بالقليل من زيت الزيتون وتخبز في فرن مسخن على درجة حرارة 230 درجة مئوية حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتحضير.

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