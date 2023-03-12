كرواسون بالموزاريلا...

نقدم إليكِ طريقة سهلة ومختلفة لتحضير كرواسون الجبن دون عناء، لتجهزيه لأسرتك في المنزل.
تعلميه معنا وأعديه في خطوات بسيطة وفقًا لموقع «شهية».
المكوّنات
- 6 أكواب دقيق
- بيضتان
- كوب زبدة على درجة حرارة الغرفة
- ملعقة كبيرة خميرة جافة
- ملعقة كبيرة ملح
- كوب حليب سائل دافئ
- جبن كرافت أو موزاريلا أو أي نوع آخر (غير كريمي) مبشور كوب ونصف كوب أو أقل، حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- في وعاء، اخلطي الدقيق مع البيض والخميرة والملح والحليب جيدا للحصول على عجينة.
- أضيفي الجبن المبشور والزبدة واخلطي العجينة لتتماسك ولا تلتصق باليد. اتركي العجينة جانبا حتى تخمر.
- شكّلي العجينة حسب الرغبة وادهني وجهها بالقليل من البيض المخفوق.
- ضعي قطع الكرواسون في صينية وأدخليها إلى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج.
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