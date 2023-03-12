كرواسون بالموزاريلا

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة سهلة ومختلفة لتحضير كرواسون الجبن دون عناء، لتجهزيه لأسرتك في المنزل.

تعلميه معنا وأعديه في خطوات بسيطة وفقًا لموقع «شهية».

المكوّنات

- 6 أكواب دقيق

- بيضتان

- كوب زبدة على درجة حرارة الغرفة

- ملعقة كبيرة خميرة جافة

- ملعقة كبيرة ملح

- كوب حليب سائل دافئ

- جبن كرافت أو موزاريلا أو أي نوع آخر (غير كريمي) مبشور كوب ونصف كوب أو أقل، حسب الرغبة.