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بطاطا بجوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 12:00 مساء
بطاطا بجوز الهند
حضري طبق البطاطا بجوز الهند واستمتعي بمذاقها الشهي (الإنترنت)
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تعد البطاطا الحلوة مع جوز الهند، من الحلويات الغنية والمفيدة للجهاز الهضمي، وتعزز مناعة الجسم، فهي خليط من البطاطا الحلوة المهروسة والممزوجة بالحليب وجوز الهند اللذيذ والمغذي.

تعرفي إلى طريقة تحضير البطاطا الحلوة مع جوز الهند معنا، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
4 حبات بطاطا حلوة كبيرة.
ماء للسلق.
3 أكواب حليب سائل.
3 ملاعق صغيرة زبدة.
5 ملاعق كبيرة سكر.
نصف كوب جوز هند.
ربع كوب زبيب.

طريقة التحضير
- نقشر البطاطا ونقطعها مكعبات كبيرة ونسلقها بالماء حتى تنضج.
- بعد أن تنضج نصفيها ونضعها في إناء عميق ونبدأ بهرسها.
- نضيف عليها الحليب بالتدريج مع الهرس لتشرب كل الحليب ثم نضيف السكر وجوز الهند والزبيب والزبد ونخلطها جيدًا معًا.
- ندهن الصينية بالزبد ونصب فيها الخليط ونخبزها لمدة نصف الساعة على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- بعد الاستواء نترك الحلى حتى يبرد ثم نقطعه، وبذلك يكون جاهزا للتقديم.

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