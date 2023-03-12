بطاطا بجوز الهند

القاهرة - بوابة الوسط

تعد البطاطا الحلوة مع جوز الهند، من الحلويات الغنية والمفيدة للجهاز الهضمي، وتعزز مناعة الجسم، فهي خليط من البطاطا الحلوة المهروسة والممزوجة بالحليب وجوز الهند اللذيذ والمغذي.

تعرفي إلى طريقة تحضير البطاطا الحلوة مع جوز الهند معنا، وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

4 حبات بطاطا حلوة كبيرة.

ماء للسلق.

3 أكواب حليب سائل.

3 ملاعق صغيرة زبدة.

5 ملاعق كبيرة سكر.

نصف كوب جوز هند.

ربع كوب زبيب.