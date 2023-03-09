شيش برك السوري

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك طريقة عمل الشيش برك من المطبخ السوري لسفرة مختلفة، وفق موقع «موضوع».

المكوّنات

ملعقتان صغيرتان من الملح

ثلاثة أرباع الكوب من الحليب السائل كامل الدسم

خمسمئة غرام من اللحم المفروم

ثماني ملاعق كبيرة من الزبدة

كوب ونصف من الدقيق

بصلة متوسطة مفرومة

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

لتر من اللبن السائل

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة

بيضة كبيرة

ملعقتان كبيرتان من النشا

فصان من الثوم المهروس

نصف كوب من البقدونس المفروم

نصف كوب من الماء