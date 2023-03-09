شيش برك السوري...

نقدم لك طريقة عمل الشيش برك من المطبخ السوري لسفرة مختلفة، وفق موقع «موضوع».
المكوّنات
ملعقتان صغيرتان من الملح
ثلاثة أرباع الكوب من الحليب السائل كامل الدسم
خمسمئة غرام من اللحم المفروم
ثماني ملاعق كبيرة من الزبدة
كوب ونصف من الدقيق
بصلة متوسطة مفرومة
نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
لتر من اللبن السائل
نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة
بيضة كبيرة
ملعقتان كبيرتان من النشا
فصان من الثوم المهروس
نصف كوب من البقدونس المفروم
نصف كوب من الماء
طريقة التحضير
ينخل الدقيق مع ربع ملعقة صغيرة من الملح ثم إضافة الحليب وتحرك جيدا ثم إضافة الماء وعجن الخليط من دقيقتين إلى ثلاث دقائق للحصول على عجينة ناعمة، ثمّ تغليفها وتركها لترتاح لمدة ساعة تقريبا.
وضع نصف مقدار الزبدة في قدر على نار متوسطة، ثمّ إضافة اللحم المفروم إليها وتقلب إلى أن يجف اللحم، ثم إضافة البصل، والبهارات المشكلة، وتطهى لمدة ثلاث دقائق تقريبا، ثم ترفع المكوّنات عن النار وإضافة البقدونس المفروم.
فرد العجينة وتقطيعها إلى دوائر ثمّ وضع مقدار مناسب من الحشو في منتصف الدائرة وقفل الجوانب، ثمّ تثني للحصول على شكل طاقية.
وضع طواقي العجين المحشوة في صينية خبز مرشوشة بالدقيق.
تسخين الفرن على درجة حرارة 204 درجات مئوية والخبز من عشر دقائق إلى ربع الساعة إلى أن تجف وتصبح ذهبية اللون.
إذابة النشا في نصف كوب من الماء ثمّ إضافته إلى اللبن، ثمّ إضافة البيض إليه وتصفية الخليط باستعمال مصفاة ناعمة.
غلي خليط اللبن مع التقليب المستمر وإضافة ملعقة صغيرة من الملح إليه، ثمّ إسقاط حبات الشيش برك المخبوزة فيه وتركها على نار هادئة من ثماني إلى عشر دقائق. وتحمير الثوم في نصف مقدار الزبدة المتبقي وإضافة الكزبرة إليه والتقليب إلى أن تذبل ثم إضافته إلى اللبن ثمّ تقديمه.
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