كبيبة سمك وجمبري

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كبيبة الـ«سي فود» بالسمك والجمبري لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «الآن».

المكونات

نصف كيلو برغل

نصف كيلو جمبري

ملح فلفل

نصف كيلو سمك فيلية

كوب ماء

فص ثوم مفروم