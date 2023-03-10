  • Alwasat News
Atwasat

كبيبة سمك وجمبري

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 10:35 صباحا
كبيبة سمك وجمبري
طريقة سهلة وسريعة لتحضير كبيبة السمك الشهية (الإنترنت)
alwasat radio

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كبيبة الـ«سي فود» بالسمك والجمبري لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «الآن».

المكونات
نصف كيلو برغل
نصف كيلو جمبري
ملح فلفل
نصف كيلو سمك فيلية
كوب ماء
فص ثوم مفروم

طريقة التحضير
- يجرى تسوية السمك في الفرن أولا بعد تتبيله بالملح والفلفل الأبيض ويُفرم جيدا أو قد يترك نيئا حسب الرغبة ويغسل البرغل ويصفى جيدا مع الضغط عليه جيدا حتى نتخلص من كمية الماء.
- يقشر الجمبري ويقطع ويغسل جيدا بتنظيف شق الظهر بواسطة سكين حاد ونزع الجزء الأسود، ويغسل تحت الماء ويقطع إلى نصفين ويستخدم النصف الملاصق للذيل للف الحشو والنصف الآخر يضاف إلى الخليط السمك والبرغل.
- ويضاف البرغل والسمك والجمبري دون الذيل ويتبل بالملح والفلفل الأبيض والثوم المفروم ويفرم جيدا في الكبة ويكور على هيئة كرة مجوفة من الداخل ويوضع فيها جزء الجمبري بالذيل ويضغط على الكرة حتى تغلق جيدا ثم تقلى في زيت ذات حرارة متوسطة حتى تنضج تماما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المدينة والاتحاد في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المدينة والاتحاد في «دورينا»
عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام صدام

عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام...
الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»

الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»
خطة أممية لتجنب كارثة «صافر» النفطية قبالة اليمن

خطة أممية لتجنب كارثة «صافر» النفطية قبالة اليمن
تعرف على مواعيد مواجهات ممثلي ليبيا في البطولة العربية

تعرف على مواعيد مواجهات ممثلي ليبيا في البطولة العربية
الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح

الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي

وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء

الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات

سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة ...
تعرف على فرصة الأخضر في التأهل بـ«الكونفدرالية»

تعرف على فرصة الأخضر في التأهل بـ«الكونفدرالية»
بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام الأولى بعد الكارثة

بعد شهر من الزلزال.. منظمات غير حكومية تروي «فوضى» الأيام الأولى بعد الكارثة
«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل رمضان

«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل ...
وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا

وزير النقل المصري: مخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازي في ليبيا
كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة
مصادر لقناة الوسط «WTV»: اتحاد الكرة الليبي يمنح بطاو صلاحيات واسعة قبل مواجهة تونس

مصادر لقناة الوسط «WTV»: اتحاد الكرة الليبي يمنح بطاو صلاحيات واسعة قبل مواجهة ...
كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير خيري - 8 مارس.. اليوم الدولي للمرأة
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
معكرونة بالتونة والفلفل الحار
معكرونة بالتونة والفلفل الحار
بط بالريحان والمعدنوس والجبن
بط بالريحان والمعدنوس والجبن
شيف جديد يحصل على 3 نجوم من «ميشلان»
شيف جديد يحصل على 3 نجوم من «ميشلان»
وافل الجبن للفطور
وافل الجبن للفطور
تشيز كيك تمر وفانيليا
تشيز كيك تمر وفانيليا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بسبوسة بالبرتقال
بسبوسة بالبرتقال...
دجاج مسحب في القدر
دجاج مسحب في القدر...
كفتة بعجين
كفتة بعجين...
طاجين بطاطا بالمفروم والصنوبر
طاجين بطاطا بالمفروم والصنوبر...
«ميشلان» يخفّض تصنيف مطعم أحد أشهر الطهاة بالعالم
«ميشلان» يخفّض تصنيف مطعم أحد أشهر الطهاة بالعالم...
المزيد
شيش برك السوري
شيش برك السوري...
كبيبة سمك وجمبري
كبيبة سمك وجمبري...
سمبوسك بطاطا في خطوات بسيطة
سمبوسك بطاطا في خطوات بسيطة...
تشيز كيك تمر وفانيليا
تشيز كيك تمر وفانيليا...
وافل الجبن للفطور
وافل الجبن للفطور...
المزيد