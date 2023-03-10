كبيبة سمك وجمبري...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كبيبة الـ«سي فود» بالسمك والجمبري لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقا لموقع «الآن».
المكونات
نصف كيلو برغل
نصف كيلو جمبري
ملح فلفل
نصف كيلو سمك فيلية
كوب ماء
فص ثوم مفروم
طريقة التحضير
- يجرى تسوية السمك في الفرن أولا بعد تتبيله بالملح والفلفل الأبيض ويُفرم جيدا أو قد يترك نيئا حسب الرغبة ويغسل البرغل ويصفى جيدا مع الضغط عليه جيدا حتى نتخلص من كمية الماء.
- يقشر الجمبري ويقطع ويغسل جيدا بتنظيف شق الظهر بواسطة سكين حاد ونزع الجزء الأسود، ويغسل تحت الماء ويقطع إلى نصفين ويستخدم النصف الملاصق للذيل للف الحشو والنصف الآخر يضاف إلى الخليط السمك والبرغل.
- ويضاف البرغل والسمك والجمبري دون الذيل ويتبل بالملح والفلفل الأبيض والثوم المفروم ويفرم جيدا في الكبة ويكور على هيئة كرة مجوفة من الداخل ويوضع فيها جزء الجمبري بالذيل ويضغط على الكرة حتى تغلق جيدا ثم تقلى في زيت ذات حرارة متوسطة حتى تنضج تماما.
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