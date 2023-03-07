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تشيز كيك تمر وفانيليا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 02:42 مساء
تشيز كيك تمر وفانيليا
تشيز كيك التمر بطريقة سهلة وسريعة (الإنترنت)
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تعرفي إلى طريقة عمل تشيز كيك التمر، بطريقة سهلة وسريعة، واستمتعي وأسرتك بفوائد التمر العديدة، حيث يعد من المواد الغذائية المهمة جدّا لجسم الإنسان؛ لاحتوائه على كلٍ من البروتين، والسعرات الحرارية، وحمض الفوليك، والألياف الغذائية، والماء، والكربوهيدرات.
تعرفي إلى الطريقة معنا وأعديها لأسرتك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات
500 غرام بسكويت شاي بنكهة الشوكولاتة.
100 غرام زبد.
ست حبات من الجبن.
ملعقة صغيرة من فانيليا.
250 غراما من التمر المقطع.
ظرف من كريمة الخفق.
أربع ملاعق كبيرة من السكر البودرة.
ملعقتان كبيرتان من الماء.
ربع ملعقة صغيرة من قشر الليمون المبشور.
نصف كوب من الحليب السائل.
كوب من صلصة الكراميل الجاهزة.
آيس كريم بنكهة فانيليا، حسب الرغبة، أو أي نكهة أخرى.
كريمة مخفوقة حسب الرغبة.

طريقة التحضير
- نضع البسكويت في وعاء الخلاط الكهربائي ونخلطه، ثم نمزجه مع الزبد، ونسكبه في قالب التشيز كيك.
-نضع التمر في قدر موضوع على النار، ونذوبه مع السكر، والماء.
- نخفق ظرف الكريمة في وعاء مع فانيليا، وبرش الليمون، والحليب، والجبن لمدةِ أربع دقائق على سرعة عالية وذلك حتى تتكاثف قوام الكريمة.
- نضيف السكر والتمر المذوبيْن إلى مزيج الكريمة، ونخفق حتى تتجانس كافة المكونات.
- نسكب المزيج فوق طبقة البسكويت، ونضع قالب التشيز كيك داخل الثلاجة لنحو ثلاث ساعات على الأقل، وذلك حتى تتجمد الكريمة ويصبح جاهزا للتقديم.

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