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معكرونة بالتونة والفلفل الحار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 11:01 صباحا
معكرونة بالتونة والفلفل الحار
طريقة سريعة لتحضير التونة المغذية (الإنترنت)
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نقدم إليك طبقًا سهلًا وسريع التحضير وهو معكرونة بالتونة، فتعرفي معنا على مكوناته وطريقة تحضيره.

وهذه الوصفة حسب كتاب «وجبات الرياس».

المكونات
ربع كوب زيت زيتون
ملعقة فلفل أحمر
ونصفها كمون
علبة 200 غرام تونة، يفضل بزيت الزيتون
أربعة فصوص ثوم
قرنان فلفل حار أحمر
حبات زيتون أسود
نصف كيلوغرام معكرونة (يفضل بينا أو سباغتي)
ريحان، يفضل أخضر
أربع حبات طماطم أخضر، مقشور ومبشور
ملعقة طماطم معجون (حسب الرغبة).

طريقة التحضير
- تشوح فصوص الثوم مع الفلفل المقطع دوائر في زيت الزيتون ويضاف الفلفل الأحمر والكمون.
- نضيف الطماطم المبشورة، حبات الزيتون، وعند نضج الصلصة تماما تضاف محتويات علبة التونة.
- وتحرك بالصلصة، ويعدل الملح باعتبار أن الزيتون الذي أضيف مالحا، ويرفع القدر من فوق الموقد محكم الإغلاق.
- تسلق المعكرونة، ولا نبالغ في طهيها، في ماء مع ملعقة أو اثنتين زيت.
- يصفي الماء، وتسكب في قدر صلصة التونة وتحرك جيدًا، ثم توزع بالتساوي بين أطباق التقديم.
 

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