معكرونة بالتونة والفلفل الحار

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طبقًا سهلًا وسريع التحضير وهو معكرونة بالتونة، فتعرفي معنا على مكوناته وطريقة تحضيره.

وهذه الوصفة حسب كتاب «وجبات الرياس».

المكونات

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة فلفل أحمر

ونصفها كمون

علبة 200 غرام تونة، يفضل بزيت الزيتون

أربعة فصوص ثوم

قرنان فلفل حار أحمر

حبات زيتون أسود

نصف كيلوغرام معكرونة (يفضل بينا أو سباغتي)

ريحان، يفضل أخضر

أربع حبات طماطم أخضر، مقشور ومبشور

ملعقة طماطم معجون (حسب الرغبة).