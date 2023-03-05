  • Alwasat News
Atwasat

عجة بالشوفان والجبن

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 12:14 مساء
عجة بالشوفان والجبن
طريقة جديدة وسريعة لتحضير العجة باستخدام الشوفان (الإنترنت)
alwasat radio

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير عجة الشوفان الشهية ذات السعرات الحرارية القليلة وأعديها في مطبخكِ بسهولة، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات
ثلاث بيضات.
2 بياض بيض.
بصلة مفرومة.
ثمرة فلفل أخضر.
ثمرة فلفل أصفر.
ثمرة فلفل أحمر.
كوب شوفان.
كوب جبن فيتا قليل الدسم.
نصف كوب جبن مبشور قليل الدسم.
نصف كوب لبن.
أربع ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.
أربع ملاعق كبيرة بذر كتان مطحون.
معلقة كبيرة زيت.
رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير
- يوضع الزيت في المقلاة حتى يسخن، ويضاف إليه البصل حتى يذبل ثم يوضع البيض في وعاء، ويضاف إليه اللبن، وبياض البيض، والفلفل الأسود، ويخفق جيدًا.
- يضاف الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر، والفلفل الأصفر إلى البصل ويقلب جيدًا، ويضاف إلى البيض الشوفان والبقدونس وبذر الكتان ويخفق مرة أخرى.
- يضاف جبن فيتا، ويقلب مع الخليط جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات.
- يوضع الخليط في المقلاة فوق البصل والفلفل الألوان، ويغطى بإحكام مع تخفيف النار حتى ينضج.
- يرش الجبن المبشور على الوجه بعد النضج، ويغطى مرة أخرى لمدة دقيقتين؛ لتذوب وتصبح العجة جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما

يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما
رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر × التحدي»

رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر ×...
عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت

عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب

المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل

«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل
القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»

القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير

طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26

الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26
دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة

دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة
بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر

بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
تورلي خضروات
تورلي خضروات
فتة لحم مصرية
فتة لحم مصرية
مقلوبة دجاج وباذنجان
مقلوبة دجاج وباذنجان
الجريش باللحم
الجريش باللحم
بقلاوة الفستق التركية
بقلاوة الفستق التركية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيتزا يوم الحب
بيتزا يوم الحب...
بسبوسة بالبرتقال
بسبوسة بالبرتقال...
دجاج مسحب في القدر
دجاج مسحب في القدر...
كفتة بعجين
كفتة بعجين...
طاجين بطاطا بالمفروم والصنوبر
طاجين بطاطا بالمفروم والصنوبر...
المزيد
عجة بالشوفان والجبن
عجة بالشوفان والجبن...
كبة الأرز والمفروم
كبة الأرز والمفروم...
حساء الفريك والشوفان
حساء الفريك والشوفان...
بقلاوة الفستق التركية
بقلاوة الفستق التركية...
الجريش باللحم
الجريش باللحم...
المزيد