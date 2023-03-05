عجة بالشوفان والجبن...

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير عجة الشوفان الشهية ذات السعرات الحرارية القليلة وأعديها في مطبخكِ بسهولة، وفقًا لموقع «شملولة».
المكونات
ثلاث بيضات.
2 بياض بيض.
بصلة مفرومة.
ثمرة فلفل أخضر.
ثمرة فلفل أصفر.
ثمرة فلفل أحمر.
كوب شوفان.
كوب جبن فيتا قليل الدسم.
نصف كوب جبن مبشور قليل الدسم.
نصف كوب لبن.
أربع ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.
أربع ملاعق كبيرة بذر كتان مطحون.
معلقة كبيرة زيت.
رشة فلفل أسود.
طريقة التحضير
- يوضع الزيت في المقلاة حتى يسخن، ويضاف إليه البصل حتى يذبل ثم يوضع البيض في وعاء، ويضاف إليه اللبن، وبياض البيض، والفلفل الأسود، ويخفق جيدًا.
- يضاف الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر، والفلفل الأصفر إلى البصل ويقلب جيدًا، ويضاف إلى البيض الشوفان والبقدونس وبذر الكتان ويخفق مرة أخرى.
- يضاف جبن فيتا، ويقلب مع الخليط جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات.
- يوضع الخليط في المقلاة فوق البصل والفلفل الألوان، ويغطى بإحكام مع تخفيف النار حتى ينضج.
- يرش الجبن المبشور على الوجه بعد النضج، ويغطى مرة أخرى لمدة دقيقتين؛ لتذوب وتصبح العجة جاهزة للتقديم.
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