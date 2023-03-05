عجة بالشوفان والجبن

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا إلى طريقة تحضير عجة الشوفان الشهية ذات السعرات الحرارية القليلة وأعديها في مطبخكِ بسهولة، وفقًا لموقع «شملولة».

المكونات

ثلاث بيضات.

2 بياض بيض.

بصلة مفرومة.

ثمرة فلفل أخضر.

ثمرة فلفل أصفر.

ثمرة فلفل أحمر.

كوب شوفان.

كوب جبن فيتا قليل الدسم.

نصف كوب جبن مبشور قليل الدسم.

نصف كوب لبن.

أربع ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

أربع ملاعق كبيرة بذر كتان مطحون.

معلقة كبيرة زيت.

رشة فلفل أسود.